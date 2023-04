Vivir en Suiza o en el Caribe y preparar la oposición en una academia de Ourense

Vivir en Países Bajos, en Trinidad y Tobago, en Italia o Argentina y... ¿preparando oposiciones en una academia de Ourense?. No es una utopía, sino que son algunos de los países en los que residen –así como en otras ciudades gallegas o españolas– muchos de los alumnos que están preparando una oposición ‘online’ en academias formativas de Ourense.

Simplemente aprovechan una modalidad formativa por videoconferencia, “que se implantó de forma obligada durante la pandemia, y que ha venido para quedarse, explica Eugenia María Cuiñat, directora del departamento de atención al cliente de las academias Adams en Galicia con sede también en Ourense. “De hecho en la mayoría de las aulas, ya no hay alumnos ni alumnas, está el profesor, en pantalla y los opositores le siguen desde sus casas, en cualquier parte de Galicia y del resto del mundo”, indica la directiva.

Solo alguna formación concreta como las oposiciones para policías, que incluye clases prácticas de educación física, o la de celadores del Sergas, que se recuperaron tras la pandemia y por el perfil de los alumnos, mantienen un gran porcentaje de presencialidad, en el resto son aulas vacías.

En cuanto a los que llaman de otros países y estudian sus oposición vía “online” se trata de personas que son de aquí por circunstancia viven en otros países, nos llaman para pedirnos el tipo de oposición que quieren de ámbito local gallego o nacional, y según sus demandas, se apuntan a alguna de nuestras academias que más se adapte” indica Cuiñat.

Tienen que venir a examinarse a España, pero como también hubo un cambio en los modelos de exámenes durante el COVID, “ahora es un solo examen y no tres en tres días, por lo que esos alumnos que no solo están en el extranjero, también en Verín, en Vigo, viviendo o en otros puntos de Galicia vienen al examen un solo día, y se vuelven a su lugar de origen” indican.

Casos como el de Fernando, preparador en Adams Ourense de los opositores a celador, trabajo que él mismo desempeña en el Sergas, es el de una ‘rara avis’ pues estaba impartiendo las clases por videoconferencia desde la academia de Adams en Pena Trevinca, con un alto número de alumnos presenciales, algo poco habitual.

“Estas a las que nos supusimos en marcha en pandemia para seguir dando clases en todos nuestros centros y que ahora se quedaron y fuimos mejorando, permiten que los alumnos puedan escuchar la clase en directo desde su casa y hacer las preguntas pertinentes al profesor, o bien bajarlas luego en diferido, durante los 15 días siguientes y escucharlas cuando y donde deseen. s un éxito de la conciliación de la vida familiar y laboral, pues muchos opositores trabajan” explica Eugenia Cuiñat.

De hecho, a diferencia la primera fase de la pandemia, en la que las videoconferencias formativas solían incluir en directo imágenes del profesor y de los distintos estudiantes conectados en sus casas, “ahora el alumno no quiere salir en pantalla, pues está en su casa, y a veces escucha la clase mientras come, cocina o atiende a su familia” advierte la responsable de atención al cliente de Adams.

Los profesionales de esta y otras academias consultadas, reconocen que, para el profesor que imparte la clase no siempre es tan agradable estar en solitario “sin ver las expresiones de los alumnos con los que interactúa”, pero también se adaptan y, en ocasiones, pueden dar esas clases desde su casa, y sin necesidad de acercarse a los centros

Son sistemas que sorprenden, pues parecía estaban condenados a desaparece tras el COVID, “pero facilitan mucho la vida de la gente, e incluso permite ahorrar tiempo y dinero en gasolina”, advierten.

Inversión en tecnología

Las academias han vivido también un auténtica revolución. Este sistema que en apariencia minimiza costes para los centros, los ha obligado a invertir en tecnología. “No solo nos hemos adaptado poniendo sistemas más capaces, si no que esta modalidad supone una mayor inversión en soportes, plataformas. Incluso nos convertimos en Adams, en suministradores de sistema para otros” explica Gloria.

Este mundo virtual, que parece anular de un plumazo, ese tiempo de café y charla con los compañeros de aula, tiene también su vertiente social. “Al final comparten vivencias, desde cualquier parte del mundo en el que se encuentren, a través de sus grupos de Whatsapp”, indica Eugenia Cuiñat.

La otra tendencia post COVID, es opositar después delos 40 y los 50 años...

La inestabilidad del mercado laboral, con contratos en precario, expediente de regulación de empleo que afectan a menudo, a plantillas de trabajadores que están entre los 45, 50 años y más, a los que falta aún para completar sus cotizaciones para jubilarse, ha cambiado también el perfil de los alumnos y alumnas de las academias. Si antes eran jóvenes veinteañeros, que enfocaban por ahí su futuro, ahora hay cada día más opositores que superan los 40, 50 años... y más.

Arturo tiene 44 años y es uno de los alumnos de las oposiciones para celador de la Xunta, que asistía esta semana a sus clases presenciales en Adams de Pena Trevinca. “Yo tenía un trabajo totalmente diferente, como director comercial y en mi caso decidí dar un rumbo hacia algo que me llenara más. No solo es por la estabilidad, aunque es cierto tengo familiares funcionarios, sino para buscar otra forma de vida”.

En su caso “vengo presencial porque las clases de Fernando son muy buenas”. Está concentrado porque, “si no me equivoco, la oposición es en diciembre, pero confieso que no me fijé ni en el sueldo ni en las plazas que hay. Me preparo sobre todo porque necesito un cambio en mi vida. Me gusta el trabajo que me toca si consigo el puesto y, efectivamente, la esta

Carmen Yáñez: "Tengo 58 años y decidí preparar unas oposiciones"

Carmen Yáñez es uno de los ejemplos de que nunca es tarde para luchar por un sueño. Ella forma parte de ese perfil, cada vez más numeroso de personas que, pasados los 40 y 50 años, decide opositar. “Tengo 58 años. Trabajé toda la vida en una empresa privada, y en el mes de julio me quedé en paro, cuando me quedan dos años para acabar la cotización. Es muy difícil encontrar trabajo con mi edad, así que decidí preparar cursos y la oposición para tener un contrato y trabajar”.

Afirma que “mi hija pequeña aún está en tercero de carrera y, al margen del trabajo yo necesito actividad, si no me muero”, afirma.

Está en las oposiciones para celadores del Sergas en Adams Ourense, los alumnos más cumplidores, en esto de pisar la academia y asistir a clases y “lo hago además porque me estimula. Si estás en casa puedes despistarte y no te centras del mismo modo”.

“Además las clases con Fernando son fantásticas, y te explica todo con tanta claridad, que es muy fácil quedarse con la temática”, asegura la opositora ourensana.