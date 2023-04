Las reacciones a la noticia de que José Manuel Baltar, presidente de la Diputación y del PP de Ourense, ha sido detectado a 215 kilómetros por hora conduciendo un coche oficial no han tardado en producirse. Agentes políticos de la oposición han pedido explicaciones al dirigente por su exceso de velocidad en la A-52 cuando atravesaba el pueblo de Asturianos (Zamora) en dirección Madrid.

El PSdeG ha solicitado la "dimisión inmediata" de Baltar por el presunto delito contra la seguridad vial. Los socialistas, en un comunicado remitido a los medios, han calificado de "absolutamente inaceptable" que el máximo representante de la institución provincial cometa un delito tan "grave". Al mismo tiempo, han pedido conocer "a dónde se desplazaba realmente con un coche pagado por todos si en su agenda oficial no aparecía acto alguno en Madrid o fuera de Ourense, ni ese domingo ni el lunes".

Para los socialistas, el presidente provincial "no puede continuar ni un minuto más al frente de la Diputación por decencia democrática", tras advertir de que "no reúne la honorabilidad y ejemplaridad que requiere el cargo". Asimismo, han reclamado tanto al presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, y al del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "tomen cartas en el asunto cuanto antes": "Una formación como el Partido Popular no puede tener en sus filas a personas que conducen temerariamente e ilegalmente un coche oficial pagado con fondos públicos, poniendo en riesgo la vida de otras personas y cometiendo presuntos delitos penados con hasta dos años de prisión".

Esta afirmación se produce después de conocerse que el político orensano fue sancionado con una multa de 600 euros, que quedó en 300 euros al abonarla en pronto pago, y la retirada de seis puntos del carnet de conducir.

El BNG reprueba a Rueda por su falta de "autoridad"

Ana Pontón, del BNG, ha preguntado a Alfonso Rueda por este asunto en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Galicia. La nacionalista ha insistido en si el presidente de la Xunta y del PPdeG va a exigir responsabilidades a Baltar "por un supuesto delito contra la seguridad vial" y, tras la falta de respuesta de Rueda, ha concluido que "no tiene autoridad" para reclamar nada al líder de su partido en la provincia de Ourense, incluso sobre una situación "tan grave" como esta.

"Lamento que se estrene así como presidente de su partido y, como presidente gallego, no tenga nada que decir sobre esto", ha zanjado Pontón. Ya con anterioridad había señalado que los cargos públicos tienen que dar ejemplo y "no es ejemplo para nadie ir a 215 kilómetros, es un peligro para la seguridad viaria".

Cuca Gamarra: "La verdad es que no he hablado con Baltar"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra se ha limitado a señalar que no ha hablado con él, sin entrar a valorar si el partido tomará alguna medida. Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha considerado que la infracción "aparentemente parece que es grave", pero ha asegurado que espera tener más información para pronunciarse.

José Manuel Baltar fue reelegido presidente del PP de Ourense el 26 de septiembre de 2021 con el 99,24% de los votos emitidos en el 18º Congreso Provincial. Desde febrero de 2012 es el presidente de la Diputación de Ourense, sucediendo así a su padre, José Luis Baltar Pumar, quien dejó este cargo tras 22 años.