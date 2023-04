La Guardia Civil ha remitido al juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) el atestado por exceso de velocidad del presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, por un posible delito contra la seguridad vial al conducir el pasado domingo a 215 kilómetros por hora en la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección a Madrid.

El subsector de Tráfico en Ourense ya comunicado al infractor la denuncia. En el momento de los hechos, Baltar, que conducía un vehículo oficial, no se identificó como autoridad ni reveló a los agentes su cargo como presidente de la Diputación y del PP de Ourense. Los guardias civiles de Tráfico no le realizaron test de alcoholemia/drogas porque no percibieron síntomas ni hubo siniestro, lo que sí habría obligado a practicar obligatoriamente la prueba.

Se le atribuye un presunto delito contra la seguridad vial, al ir a un velocidad superior a los 80 kilómetros por hora con respecto al límite de la vía, de 120. Habría violado, si se confirma la medición de 215 km/h, el artículo 379.1 del Código Penal. La oposición se ha lanzado en tromba para exigir explicaciones e incluso su dimisión.

La Fiscalía Provincial de Zamora aún no ha recibido el atestado de tráfico por el posible delito contra la seguridad vial que podría haber cometido el presidente de la Diputación de Ourense, según han apuntado a Efe fuentes de la Fiscalía de Zamora, que han precisado que aunque por la velocidad que ha trascendido parece que puede considerarse delito, habrá que analizar también el margen de error del cinemómetro con el que se realizó el control.

Este ilícito penal está castigado con una pena de prisión de tres a seis meses, o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. También, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Los agentes dieron el alto al coche por el citado tramo de la A-52, también conocida como Autovía de las Rías Baixas, pasadas las seis de la tarde y que, según fuentes de la Diputación, Baltar conducía en dirección Madrid porque tenía reuniones el lunes por la mañana en la capital.

La sanción ascendió a una multa de 600 euros, que quedó en 300 euros al abonarla en pronto pago, y la retirada de seis puntos del carnet de conducir. Según el ente provincial, "el procedimiento quedó cerrado".

La Diputación ha explicado que las citas de Baltar en Madrid no figuraban en su agenda pública por que eran "encuentros de gestión ordinaria, habituales en el día a día del presidente". "En la mañana del lunes estuvo en una reunión de la Fundación Democracia y Gobierno Local -de la que la Diputación es patrono- para temas de gestión".

La institución ha indicado que no habrá declaraciones de Baltar sobre este asunto ni mayores explicaciones.

José Manuel Baltar fue reelegido presidente del PP de Ourense el 26 de septiembre de 2021 con el 99,24% de los votos emitidos en el 18º Congreso Provincial. Desde febrero de 2012 es el presidente de la Diputación de Ourense, sucediendo así a su padre, José Luis Baltar Pumar, quien dejó este cargo tras 22 años.