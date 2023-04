La Diputación aprueba ayudas por más de un millón de euros

La Diputación aprobó más de 1,1 millones de euros para 39 proyectos promovidos por concellos e iniciativas de entidades económicas, culturales, sociales y deportivas.

La Mancomunidade Turística de concellos do Carballiño, Ribadavia, Boborás e Leiro recibirá 20.000 euros para funcionamiento; el arreglo de la sede de la Fundación Carlos Velo en Cartelle, 75.000; las obras en la piscina de Castrelo, 48.000; Cualedro logra 6.000 euros para recuperación del patrimonio etnográfico del Entroido, y Oímbra 10.000 para la Festa do Pemento. Entre otras actuaciones, recibirán 48.000 euros Toén para redactar el proyecto para la Casa Pai Miño; Trasmiras para las piscinas de Vilaseca, y Verea para obras en la cubierta del Fogar Residencial. Asimismo, se destinan 28.000 para el Museo Taller de Olería de Niñodaguia; 20.000 para el posicionamiento en internet de la asociación Ruta do Viño do Ribeiro, y 60.000 para actualizar el registro de patrocinios del Consello Regulador do Ribeiro