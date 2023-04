Asesores, contratados de DO en el Concello y un primo en la lista de Jácome, de la que cae Ucha

Personas que cobran ya desde hace ya tiempo en este mandato un sueldo del Concello, bien sea como asesores de Democracia Ourensana, el partido del actual alcalde, o con contratos eventuales de Ayuntamiento de Ourense y Diputación; amigos personales y conocidos; algunos deportistas, con los que el alcalde comparte aficiones como la “subida a Costiña de Canedo”; algún representante de la plataforma por el tren de A Ponte; un primo del regidor o amigos con los que se ha reconciliado, como Rafael Cachafeiro, conocido como Miñomán, el colorista héroe de ficción local que iba a salvar la ciudad de As Burgas y era un fijo de la programación inicial de Tele Auria, la televisión propiedad de Gonzalo Pérez Jácome.

Son algunos de los miembros que integran la lista de Democracia Ourensana al Concello de Ourense, y que el propio candidato a la Alcaldía y actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, colgó ayer en sus redes, con una ausencia no por esperada bien significativa: la desaparición de uno de los hombres fuertes de su microgobierno actual de solo concejales, Telmo Ucha, aún edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana pese a cursar baja desde hace semanas por un accidente de tráfico.

Ojea, número 2

Al actual regidor, que ha vivido cuatro años convulsos, en los que lo abandonaron cinco concejales, alguno “amigos de toda la vida”, no ha repetido casi nombres. Solo ha vuelto a apostar en el 2 por Armando Ojea, su actual teniente alcalde; en el 3 incorpora a Ana Fernández, a la que tiene contratada como su secretaria; el 4 Tamara Silva Cid, bronce en Grand Prix de Jiu Jitsu; en el 5 repite su actual edil Antonio Fernández; en el 6 recupera a Rafa Martínez Cachafeiro; continúan Anibal Pereira, exfutbolista y contratado como eventual del Concello; Cristina Gómez; María Magdalena Alonso; Francisco Lorenzo, que es ingeniero y asesor del alcalde en temas de obras como la mayoría de la larguísima lista de asesores de todo tipo de DO; Noa Rouco, hermana del candidato del PSOE a la Alcaldía de Lobios; José Ignacio González, familiar del alcalde. Ya tuvo otro primo de asesor en este mandato y las cosas no acabaron bien.

No faltan en la lista nombres como María del Carmen Montero, que es la mujer de uno de sus asesores y la lista continúa con algún líder vecinal, conocidos miembros que otros exediles o ediles de DO no conocen. Ahí están Jesús Alfonso González Selas, Andrea Montes; Jesús Hidalgo; Juan Carlos Blanco, María José Troncoso. Muy en el estilo Jácome, respeta a su manera la obligada lista paritaria pero coloca los nombres de dos mujeres o tres hombres seguidos a su antojo.

‘¿A qué sabe la luna?’, la incursión del alcalde y dos de su lista en los cuentacuentos infantiles

El alcalde y dos de los miembros de la lista de su partido DO a la Alcaldía, Rafael Cachafeiro y la secretaria del regidor, Ana Fernández, estrenaron ayer una nueva modalidad política, la de los “políticos cuentacuentos”, y no va con segundas, pues los tres contaron y escenificaron con atrezzo incluido, un cuento, dirigido a los niños de infantil de dos colegios públicos, uno de ellos el Amadeo Barroso de Os Rosais. La iniciativa, promovida por la propia Concejalía de Educación del Concello, no pudo encontrar mejor cuento que “¿A qué sabe la luna?”, una historia en las que los animalitos de la selva se preguntan a qué sabrá la luna, y los más grandes, jirafas, elefantes, van tratando de llegar sin éxito. Al final es el trabajo en equipo y el último de la fila, el ratón, el que consigue tocar y llevarse un trozo de la luna –no buscar paralelismos con los grandes partidos y DO– y luego el ratón es el que reparte sus migajas con el resto de grandes animales de la selva.

Ucha: “No sufran por mí; me queda mucho por lidiar donde yo quiera y me quieran”

“No sufran y tranquilos por mí; yo no dejo tirado a nadie y les aseguro que seguiré largo y tendido trabajando por Ourense, incluso más que nunca, en cuanto me recupere. Superados un accidente de tráfico y un COVID, ya les digo que me queda mucho por lidiar y lo haré, nadie lo dude, desde donde quiera y me quieran”. Eran las palabras con las que Telmo Ucha, el 25% del gobierno Jácome pues se lidió desde hace más de un año con solo cuatro concejales de 27, daba a conocer que su vida seguía pese a estar fuera de la lista electoral y, aunque no ha querido pronunciarse, todo apunta a que la decisión de no repetir con Jácome fue personal y voluntaria. Si bien las únicas declaraciones públicas que ha hecho por un supuesto pacto de silencio con el actual alcalde, son estas de las redes, no hubo un acuerdo con Jácome para repetir en la lista y habría decidido tomar otro camino. Según narra en su Facebook a Telmo Ucha le sorprenden las llamadas que ha recibido de todas partes cuando él solo era un concejal número 10, en la lista de 2019 al Concello y tuvo que acudir en ayuda de Jácome cuando a este le empezaron a caer y fallar muchos peones de la lista. “Me pasé el día colgando y respondiendo a mensajes en mis ratos entre pruebas en el CHUO, la Mutua el Centro Médica”, indica en relación a las secuelas de un accidente de moto que le tiene de baja. “Manteniendo mi palabra (no todos lo pueden decir) de que hablaría cuando las listas se publicasen”, dice. “No puedo estar mas satisfecho por dicho apoyo, ya lo quisieran muchos cuyo futuro político más inmediato, en el mejor de los casos, es desaparecer”, señaló puntualizando luego que no se refería a Jácome cuando dijo la palabra “desaparecer”.