Más de 20.000 trabajadores de la provincia están pendientes de renovar sus covenios

A las puertas de la celebración del 1 de mayo, Día internacional de los trabajadores, la negociación colectiva es uno de los principales puntos de fricción en la provincia de Ourense. El sector del siderometal logró firmar su convenio el pasado mes de octubre tras 16 días de huelga y una fuerte tensión, pero, a día de hoy, más de 20.000 trabajadores siguen todavía pendientes de actualizar sus condiciones laborales. La negociación del convenio del metal se cerró con amplia aceptación por parte de los trabajadores ya que recogía un incremento del 15% en tres años y cláusula de revisión salarial. De hecho, el gran problema al que se enfrenta la población asalariada es la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para negociar mejoras.

La secretaria provincial de Comisiones Obreras, Ana Barrios, destaca que la negociación colectiva “tiene que garantizar el empleo, su crecimiento y la calidad, así como la actualización de los salarios”. Pero en estos tiempos de incertidumbre, lamenta, “la patronal está aprovechando para enrocarse en las mesas de negociación y dificultar la llegada a acuerdos”. En Ourense, incide, en los primeros meses de 2023 todavía están en proceso de negociación la mayoría de los convenios de sector.

Sanidad privada, limpieza de edificios y locales, comercio metal, comercio textil y construcción están en esta fase y otros, como el de transporte de viajeros, se encuentran en pleno conflicto en toda Galicia, con dos jornadas de huelga convocadas este jueves y viernes y una huelga indefinida a partir del 8 de mayo si no hay acuerdo.

La crisis de 2008, las sucesivas reformas laborales, la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación se han comportado como “las siete plagas” para la clase trabajadora, señala Anxo Pérez Carballo, secretario comarcal de la CIG, que lamenta que estos cambios “castiguen siempre a los mismos”. Excepto en siderometal, pizarra y hostelería, añade, “la negociación colectiva es ahora un foco de incubación de conflictividad”.

Afirma que más de la mitad de los convenios de sector están a la espera de ser renovados y cifra en 25.000 las personas afectadas. Comercio metal o textil están avanzando, pero otros como transporte de viajeros o construcción están atascados o “son un polvorín”, señala Pérez Carballo, en referencia al de limpieza de edificios con una oferta de la patronal del 1,5% de incremento salarial. Los del servicio de ayuda en el hogar o residencias de mayores “cualquier día vuelven a explotar”. Augura también una alta conflictividad en comercio de alimentación “debido al largo tiempo que llevan de pérdida de poder adquisitivo”. Este convenio está en vigor, pero se negociará en 2024 y 2025.

Cristobal Medeiros, de UGT, incide en la grave pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y la dificultad para negociar. “Algunas tablas están por debajo del salario mínimo interprofesional y la patronal no garantiza subidas”, reprueba.

La tensión es elevada en transporte de viajeros, apunta, con una oferta del 1,5% “una cifra irrisoria sin carácter retroactivo, con todo lo que se perdió con el IPC de los últimos años”. En el sector de la construcción ya se han registrado movilizaciones en las últimas semanas reclamando un convenio propio que mejore el estatal.

En otros sectores como el de transporte de mercancías por carreteras la negociación está paralizada desde 2015, y otros como los de comercio de piel, fabricación de muebles, aserraderos y fabricación de ataúdes “están prácticamente muertos, no se negocian”, critica la CIG.

Ana Barrios, de CCOO, avanza que el acuerdo de salarios es prioritario, por lo que no se descarta un proceso de movilizaciones como ocurrió en el siderometal.

Ana Barrios, CCOO: “La negativa a actualizar salarios es la mayor traba”

Ana Barrios señala que “la negativa por parte de la patronal de actualizar los salarios y que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo es la mayor traba en esta negociación”. Ante la “escasa voluntad”, avisa, “no vamos a esperar indefinidamente” y anuncia un proceso de movilizaciones “convenio a convenio”, tal y como ocurrió con el metal.

Con la previsión de inflación media por encima del 4% –y hasta el 5,6%, según las previsiones del Banco de España–, advierte, “la subida salarial inicial pactada para este año del 3,1%, refleja que los salarios seguirán perdiendo poder de compra”.

Considera “urgente” un acuerdo estatal sobre negociación colectiva “que incorpore subidas por encima de las pactadas en años anteriores y cláusulas de revisión que combinen la evolución del poder de compra de los salarios y la situación económica de las empresas según su margen de beneficios”.

Anxo Pérez, CIG: “Por debajo del IPC no firmamos convenios”

La negociación colectiva, señala Anxo Pérez Carballo, es el abecé, la base del sindicalismo, y “la mejor expresión de lucha de clases”. Apelando a la victoria lograda en la reciente huelga del metal, incide en la importancia que tiene la unión de los trabajadores. “Si somos realmente conscientes del poder y la fuerza que tenemos estando unidos y movilizándonos, se consigue un buen convenio. Si no, no lo consigues o te quedas fuera del circuito”.

Avanza que la CIG no desligará el IPC de la subida salarial. “Ahora estamos en el 3,3%, y por debajo de esos dígitos no firmamos convenios porque estamos comprobando que las empresas ganan mucho dinero que no repercute en los bolsillos de sus trabajadores. La negociación colectiva que tenemos encarada la afrontamos con el ánimo de que si tenemos que movilizar, movilizamos, y de no perder derechos. Hasta aquí llegamos y es la hora de reconquistar”.

Cristóbal Medeiros, UGT: “Hay trabajadores que llevan 20 años con el salario mínimo”

“El problema es que la mayoría de los salarios están por debajo del salario mínimo interprofesional y la patronal no quiere garantizar subidas, por lo que nos encontramos con una gran dificultad para negociar”, señala Cristóbal Medeiros. “Hay trabajadores que llevan 20 años y cobran el mínimo y uno que acaba de llegar también, porque no hay actualización”.

En la negociación colectiva, apunta, se abordan muchos conceptos, pero la jornada y el incremento salarial es lo principal. “Tendrían que ser con cláusula de revisión, como en el metal, aunque sea en función del IPC porque estamos con una inflación desbordada. No es que se pierda poder adquisitivo, es que no se puede vivir”, censura. “Y no hablamos de una empresa pequeña, hablamos de patronales con grandes beneficios que no se trasladan a los trabajadores. Hay empresas que sí subieron sus tarifas por la inflación, pero no de los salarios”.