A Santiago, en bus: “Nos llevará el doble de tiempo, pero qué le vamos a hacer"

El corte del tráfico ferroviario entre Ourense y Santiago anunciado por Adif hace semanas para realizar obras de mejora del sistema de seguridad se hizo efectivo la madrugada de este sábado con el consiguiente trastorno para los viajeros afectados. La movilidad está garantizada por Renfe durante los tres días que durará la interrupción de la circulación de los trenes en este tramo, pero el cambio al transporte por carretera ha obligado a la operadora a reprogramar los horarios.

Hasta el lunes por la noche, los usuarios del tren realizarán la ruta en autobús. La medida afecta de forma directa a los trenes Avant y los Alvia. Los primeros realizan transbordo por carretera en el trayecto Ourense y Santiago, en ambos sentidos, mientras que el tramo Santiago-A Coruña se hace en tren.

Los Alvia con origen y destino Ferrol, en cambio, realizan todo el recorrido en autobús. En otros servicios cubiertos por trenes Alvia, como el que conecta A Coruña con Madrid a las 19.53 horas, también se hace por carretera en el trayecto A Coruña-Santiago-Ourense, y desde la ciudad de As Burgas en tren hasta la capital madrileña.

Los viajeros ya estaban informados de esta modificación temporal del servicio, ya que implica la modificación de horarios, y este sábado acudieron resignación a la estación autobuses intermodal de Ourense para realizar la ruta por carretera. Héctor, estudiante, comentaba momentos antes de coger el bus de las 11.35 horas que sustituye al Avant habitual, que realiza este trayecto los fines de semana para regresar a su casa en A Coruña. La medida es puntual, ya que el próximo fin de semana podrá usar de nuevo el tren, pero duplica el tiempo de viaje. “En vez de tardar una hora en llegar a casa, tardaré dos. No me importa demasiado, pero bueno”, indicó.

“Qué se le va a hacer” es la frase más repetida entre los usuarios afectados por este corte del servicio que se practica con la finalidad de realizar pruebas para la implantación del sistema de seguridad ERTMS. El corte afecta a ocho servicios Avant entre A Coruña y Ourense, y a diez que hacen el recorrido a la inversa. Además de varias líneas Alvia en la conexión Madrid-Galicia y A Coruña-Barcelona, para los que se han realizado diversas adaptaciones.

Para Lara sí supone un importante inconveniente, ya que viaja con sus dos hijos pequeños a A Coruña y, además de que para moverse con los niños prefiere el tren, le llevará el doble de tiempo. El bus sale a las 11.35 y llega a destino a las 13.38 horas. “En lugar de una hora y ocho minutos, que es el tiempo que lleva en tren, serán dos horas y tres minutos. Si fuese sola me daría igual, pero con dos niños es más complicado. Ya me cuesta que se estén quietos en el tren, a ver si aguantan en el autobús”, señala. Lara utiliza este servicio todos los fines de semana y asumía con resignación el transbordo por carretera hasta Santiago. “A ver si la pequeña se duerme, tengo fe”, indicaba antes de coger el bus.

Sin mayor contratiempo hacían cola para subirse al bus Yael y Ainara, dos amigas que ayer hacían una salida ocasional desde Ourense. “No me afecta para nada el cambio de horario, solo utilizo este servicio para vacaciones o una salida”, señala Yael. “Es por dar un paseo, así que no nos importa el cambio porque no es algo habitual. Hoy toca ir en bus, no pasa nada”, ratifica su compañera.

La reprogramación del servicio ha tenido en cuenta los horarios del AVE Ourense-Madrid-Alicante, que no se verá afectado. Así, el primer Avant que sale de A Coruña adelanta su horario a las 4.00 para permitir el enlace con el primer AVE que sale de Ourense, a las 6.30 horas.