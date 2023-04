Sarou es fiel a los escenarios y sucesos, conocidos de primera mano por Ramón Caride, aunque ficciona los diálogos y muchos detalles de los personajes. Esta obra obtuvo en 1997 en Vigo el Premio Café Dublín de Novela Breve en gallego.

En las reediciones gallegas de 2001 y 2012, esta novela se publicó acompañada de dos series de relatos criminales: Louzós (ambientada en el interior rural) y N-550 (con relatos urbanos y realistas). El último y primer relato de cada serie, respectivamente, están protagonizados por el mismo personaje, Pepe Carrera, quién enlaza ambos ciclos.

La traducción al castellano, inédita hasta esta edición, corresponde a Juan Rodríguez Pastor, catedrático de Lengua Española, quién ya tradujo otra obra histórica del mismo autor, El frío azul (Espacio Abierto, Anaya, 2011), traducción que consiguió el premio El templo de las mil puertas a la mejor novela fantástica de autor español en ese año.

El prólogo de Galicia, crónica negra, escrito expresamente por Diego Ameixeiras, repasa la trayectoria literaria de Ramón Caride, centrándose en su narrativa criminal: “Los primeros escritores gallegos que se acercaron al género negro comenzaron a publicar al inicio de los años 80, cuando el idioma adquirió pleno reconocimiento legal con el estatuto de autonomía. En castellano y catalán consolidaban su trayectoria, entre otros, los imprescindibles Andreu Martín, Jaume Fuster, Manuel Vázquez Montalbán o Juan Madrid, y en gallego entraba en escena el periodista Carlos Reigosa y su pionera Crimen en Compostela (1984), que dio el pistoletazo de salida a un género que carecía de referentes entre nosotros más allá de los clásicos norteamericanos.

Quizás por esa razón, algunos de aquellos primeros cultivadores de lo noir trasladaron a nuestras calles, con una mezcla de inocencia y buenas intenciones, la mitología más efectiva del género inaugurado por Dashiell Hammett, con su abundancia de detectives duros, mujeres fatales y diálogos veloces con los que muchos, todavía unos niños, fuimos desarrollando nuestra afición a estas historias. El idioma necesitaba lectores ajenos a la vieja militancia política, acababa de entrar en los planes de estudio y las editoriales soñaban con una literatura popular que superase el ensimismamiento de ciertos registros elitistas.

Empecé a leer a Ramón Caride a mediados de los 90, cuando ya había publicado sus primeros relatos en excelentes volúmenes como Os ollos da noite (1990) y Crónica de sucesos (1991). Su forma de enfrentarse al género, enraizada en la realidad que teníamos ante los ojos, no era la misma que había conocido en otros escritores, más deudores del enigma policial y el homenaje paródico. Al poco tiempo llegó a las librerías una novela breve, Sarou (1997), y pude confirmar que su autor estaba abriendo un camino por el que era urgente ponerse a caminar. Había asimilado las raíces de las viejas historias negras, con Jim Thompson y otras satánicas majestades a la cabeza, pero el juego en su tablero era diferente. Su fotografía de la vida, al menos para los no habíamos crecido en Estados Unidos, parecía más de verdad. Y no nos equivocábamos.

Las historias y los personajes creados por Ramón Caride tenían que ver con lo que leíamos en los periódicos. O mejor aún, con lo que muchos no querían leer (ni enseñarnos por televisión) porque era una Galicia fea y desalmada, de whiskería y polígono industrial, siempre encantada de autodestruirse y tan polvorienta como un western de Sam Peckinpah. Había llegado el momento de abandonar las postales turísticas. La idealización y la gran metáfora salvadora. Aquellos eran nuestros delincuentes, nuestros malos de toda la vida, nuestros narcos cerriles, nuestros magníficos perdedores. Ese vecino que casi no te saluda y al que mueven viejas envidias y frustraciones. Los aristócratas de las páginas de sucesos. Esos tipos que puedes encontrarte en un banco del parque, mal afeitados, con la mirada turbia y su aliento a coñac barato, esperando a un Godot que debería llegar para sacarlos de su suerte negra.

Todo ese mundo está aquí, en la mejor muestra del trabajo narrativo que Ramón Caride ha estado llevando al papel desde entonces, en una cuidadosa selección de los tres libros citados, ampliado con dos textos de su útima etapa tomadas de Liquidación de existencias (2015). Una crónica negra y subterránea que es un espejo de todo aquello que somos, o no queremos ser, en un país acostumbrado a convivir con la derrota. Sin filtros ni miradas condescendientes”.

Presentación

El pasado jueves 20 de abril se presentó en la Biblioteca del Centro Gallego de Madrid (calle Carretas, 14), el libro Galicia, crónica negra de Ramón Caride Ogando, publicado por Editorial Juglar. En el acto intervinieron directivos del C.G.M., así como el propio autor, el editor Javier González, y Ángel Hernando, director del grupo de música celta Lume de Biqueira. La actuación musical corrió a cargo de José Losada y Manuel Vázquez.