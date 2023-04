Nuevos retos de “escape” para Ourense

El “escape room” es una actividad alternativa de ocio cada vez más frecuentada por jóvenes. En Ourense existen dos espacios habilitados para probar esta experiencia. La Sala Enigma, ubicada en el número 94 de la Avenida de Buenos Aires, y la Sala Friki Villa situada en el número 11 de la calle Celso Emilio Ferreiro. En ambos casos, la acogida es cada vez mayor, llegando a estar el cupo completo los fines de semana y festivos.

Esta afluencia es uno de los motivos que impulsó a la Sala Enigma a cambiar una de sus temáticas a partir de junio. “La mayoría de la población de Ourense ya hizo los dos ambientes que tenemos, entonces hay que renovarse. No puedo desvelar nada de lo que tenemos preparado, solo que va ser algo inesperado y muy guay”, destaca Patricia Blanco, la propietaria del negocio.

Un proyecto que le hace mucha ilusión, pero que le ha costado mucho trabajo. “Aunque parezca que no, lleva muchos meses su preparación para que todo quede bien”, añade. También la Sala Friki tiene en mente hace cambios en un futuro no muy lejano. “Cada vez se apunta más gente. Está funcionando tan bien que no descartamos ampliar con otra ambientación”, explica el dueño, Mario San Román.

Los niños son otros de los participantes más activos en esta novedosa forma de diversión. Ahora muchos celebran sus cumpleaños sumergiéndose en esta experiencia. “En la ciudad no hay tantas opciones para que los niños no tan niños hagan sus fiestas de aniversario. Esta actividad les encanta. Además, les hacemos también algunas actividades con monitores después de la sala de escape”, comenta Mario. Por supuesto, para ellos tienen adaptado un modo tutor que rebaja la dificultad. Otro de los perfiles que celebran ahora fiestas y eventos con una “escape room” son las empresas o gente de más de sesenta años que decide probar la aventura.

En todos los perfiles de edad, hay grupos que son capaces de conseguir escapar de la habitación en el tiempo estipulado, mientras que otros tienen que ser rescatados. En el caso de la Sala Enigma, un 90% de los participantes suelen resolver el misterio de una de las habitaciones, pero en el caso de la segunda, el porcentaje de resolución baja al 60%. Sin embargo, perder no desanima a la gente, sino todo lo contrario.

“La mayoría de la gente que no la supera el reto vuelve a repetir la sala para volver a escapar. Y los que han hecho una sala vuelven para probar la otra”, indica Patricia. En la sala Friki Villa el porcentaje de participantes que logran superar la prueba se sitúa entre el 75% y el 80%.

Temáticas adaptadas para todos los gustos

La oferta que ofrecen las salas de “escape” es variada, aunque prima el misterio y la incertidumbre para crear expectación entre los participantes. En la Sala Friki Vila los participantes tienen que resolver un enigma: la desaparición del profesor Mallahan de su escuela de magia. “El dejó una carta antes de desaparecer y ellos tienen que buscar en su despacho numerosas pistas que les ayuden a resolver la incógnita. Tienen una hora para conseguirlo”, adelanta Mario. La idea se le ocurrió a él y a su mujer Sandra Adriano cuando empezaron con el negocio en el año 2021.

A ambos le fascinan las salas de escape desde hace muchos años y nunca descartaron vivir de ellas, pero regentaban un comercio. Con la pandemia el negocio dejó de funcionar y tuvieron claro que su nueva oportunidad eran las ‘scape room’. Por su parte, la Sala Enigma cuenta con dos espacios con temas diferentes. El que más éxito tiene es El Enigma de Romasanta. “Está basado en la historia real del hombre lobo Manuel Blanco Romasanta. Él habitaba en el bosque entre las zonas de Allariz y Esgos a principios del sigo XIX. El objetivo de esta actividad es entrar y resolver pistas para descubrir su historia y poder escapar de él”, explica Patricia.

El otro espacio, que en junio cambiará su ambiente, alberga El Método Muridae. “Es un laboratorio alemán de I+D que está ampliando su plantilla. Tras 3 meses de entrevistas no hay nadie contratado, pero siguen saliendo candidatos del edificio, todos con una extraña sonrisa. El objetivo es ir resolviendo pistas para poder acceder a la entrevista de trabajo”, añade. A Patricia le surgió la oportunidad de dedicarse a este negocio y quiso probar suerte. Ahora es feliz viendo como los demás disfrutan resolviendo pistas y tratan de escapar.