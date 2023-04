Terapias termales bajo un puente y en un entorno lleno de maleza y sin señalizar

Tres caños de agua mineromedicinal que se encontraban en el entorno de la desaparecida Casa de Baños de As Caldas y que han quedado colapsados bajo el puente de la antigua Nacional 120 en O Pino, en un entorno de maleza y con dificultad de acceso, son visitadas cada día por decenas de personas conocedoras de las propiedades curativas de esas surgencias. Hay quienes se desplazan incluso desde otras ciudades “porque son mejores que las tradicionales de O Tinteiro, vienen de la fuente principal y, como no están canalizadas, tienen todas las propiedades y muchos hemos conseguido curar dolencias bucales, de piel o heridas, que no conseguíamos”, explicaba ayer un agüista de mediana edad. Los usuarios temen que estas surgencias puedan desaparecer al no estar ninguna ruta señalizada y quedar casi oculta y sin señalizar.

Una cuarta surgencia, en igual estado estético, cuyo único caño es un trozo de manguera de goma y situado en ese entorno, es utilizado desde hace siglos por los agüistas, según recuerdan los veteranos, para temas oculares. Esta zona rodeada de grafitis es otra de las “joyas” del Ourense termal desaprovechadas, llenas de maleza y con deficiente salubridad. Pese a todo, en horas punta o al anochecer “llega a haber colas, porque son las mejores y vemos los resultados”, indicaba Carlos, otro de los usuarios que había ayer en la zona. Las aguas, con propiedades similares a las de O Tinteiro manan a unos 44,9 grados en alguno de los caños, y dada su mineralización débil, mesotermal, tiene importantes propiedades, según demostraron estudios realizados por la doctora Marita Souto, eficaces para los casos graves de gingivitis bucal. Ahora mismo no hay dotación alguna, salvo unos bancos. Hace un año se rindió homenaje desde las asociaciones vecinales a los particulares, uno ya fallecido, que se ocuparon durante años de mantener transitable esta joya termal. "Tuve un problema bucal y solo conseguí curarlo con estas aguas" Dentro del grupo de personas asiduas, desde hace años, a esta zona abandonada y desconocida para muchos, está Basilisa. Ella afirma que “estas aguas son buenísimas para la piel, para problemas bucales y heridas”. En su caso todo empezó hace unos años, cuando tras unos implantes dentales completos, de ambos maxilares, comenzó a tener graves problemas. Según Basilisa, probó distintas terapias, médicas y farmacológicas, pero el problema persistía, con dolores y graves encías sangrantes. Los implantes no cicatrizaban. “Finalmente me hablaron de las propiedades de estas aguas, vine un tiempo y lo solucioné. Ahora acudo ante cualquier tipo de herida, en piel o pies y siempre funciona”, afirma. Las surgencias que bajan a O Tinteiro son alcalinas, sulfuradas, fluoradas y ligeramente radiactivas y la investigación realizada en su día por la doctora Marita Souto demostró sus propiedades para crenoterapia bucodental y cicatrizal o eccema atópico. Carlos Novelle: "Son mejores que las de O Tinteiro. Viene gente hasta de Vigo" Otro de los usuarios que realizan terapias en estas surgencias de la antigua casa de baños de As Caldas, de la que no queda desde hace más de un siglo ni el esqueleto, es Carlos Novelle, quien ha solucionado algunas dolencias y estos días acude “por un problema en un pie: unas durezas que me estaban causando muchos problemas”. Carlos ya consiguió “mejorar casi al cien por cien una sinusitis utilizando el agua de uno de estos caños. Son muchas generaciones utilizando estas aguas y los mayores ya saben cuál es la mejor para cada dolencia”. De hecho, “hay colas en ocasiones para hacer uso de estas aguas del antiguo balneario, y viene gente de otros puntos de la provincia, incluso desde Vigo”, explica. Sin embargo, expertos como Marita Souto y otros químicos que han analizado una a una la surgencias, muchas desconocidas, de la ciudad atestiguan con datos el alto valor terapéutico de esta riqueza termal sin explotar. El Concello explica que solo abrirá todas las termas en temporada alta Amigos das Termas denunció hace dos días que el Concello había vuelto a cerrar pozas termales públicas. Ayer, el gobierno local puntualizó que tiene abiertas al público de forma permanente dos charcas en la zona termal de Outariz, las que cuentan con mayor capacidad para acoger bañistas, y amplía la oferta con una tercera, más pequeña, en temporada alta, cuando la afluencia de público lo hace necesario. El Ayuntamiento tiene también operativas y abiertas al público las termas de A Chavasqueira y del Muíño da Veiga. En el complejo termal de Outariz, desde la entrada en vigor de la nueva normativa de la Xunta de Galicia, debido al caudal existente, solo se pueden tener operativas tres pozas (dos en la parte superior a la pasarela, en la técnicamente conocida como Burga de Canedo, y una en la zona situado bajo la pasarela de Outariz). Explican que las dos pozas de la parte superior son de mayor capacidad: una de ellas para 50 personas y otra para 30, por lo que proporcionan un total de 80 plazas, que resultan suficientes en temporada baja para atender la demanda de bañistas. La tercera tiene una capacidad menor, 12 personas, y solo se abre en temporada alta, cuando es necesario porque se llenan las otras dos. A este respecto, explica el gobierno local que estas pozas tienen menos capacidad pero ocasionan más costes de mantenimiento, ya que se encuentran a 40 metros de distancia de las otras dos y hace necesario contratar personal. ”