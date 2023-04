Los embalses ourensanos tienen un 28% más de agua que hace un año: “No hay que confiarse”

La Agencia Gallega de Meteorología definió el mes de marzo como un mes con “déficit” de precipitaciones en la provincia de Ourense, en comparación con los niveles medios, pero dejando un mes “húmedo” en comparación con el resto de la geografía española.

Los últimos datos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil indican los embalses están más llenos y los ríos llevan más agua en sus caudales después de un invierno “húmedo”.

Desde el organismo estatal señalan que la precipitación acumulada media en la provincia de Ourense hasta mediados de abril fue de 1.097,7 l/m2, un 24% por encima de la media. En el año hidrológico anterior, 2021/22, a esta altura del año la precipitación registrada era de 472,6 l/m2, un 46% por debajo de la media histórica y un 57% por debajo de la del año 2022/23.

Los datos certifican que los meses de noviembre, diciembre, enero y marzo se consideraron “húmedos” por las precipitaciones y febrero como un mes “especialmente seco”.

Los embalses de la provincia de Ourense se encuentran al 76,6 % de su capacidad máxima, un 0,09% más que la semana anterior. Este volumen es un 28,13% mayor que la cantidad de agua embalsada hace un año (48,47%, en 2022) y un 1,85% mayor que el llenado promedio histórico en estas fechas del año, 74,76%.

Los embalses registran más recursos hídricos que hace un año y los caudales también experimentan un aumento del 5% en relación con el año anterior. Esta situación no se considera ni mucho menos preocupante, pero desde el sector primario llaman a hacer un uso racional de los recursos, a llevar una “gestión eficiente” del agua y también ven con preocupación el horizonte de abril y mayo con temperaturas que llegan a los 30 grados.

"Que ‘llueva en abril y mayo y que no llueva todo el año"

Xosé Ramón, ganadero en la comarca de Monterrei, comenta que “como dicen por ahí que ‘llueva en abril y mayo y que no llueva todo el año’. Ahora son dos meses que necesitamos agua y de momento no la está habiendo, pero no nos podemos quejar, porque los datos son buenos, pero no hay que confiarse, ya vimos lo que pasó el año pasado”. Y añade que “sería mentir, si decimos que ahora mismo hay sequía, porque no es así, pero nos preocupa de cara al verano, eso sí es cierto. Hay que gestionar bien los recursos hídricos”.

Carlos Basalo, de Uniones Agrarias de Ourense, comenta que “las palabras son miedo o respeto, no sé cual de las dos porque venimos de un año complicado y tenemos temor a este abril con temperaturas propias del mes de junio. Hoy hay agua, pero veremos en julio y agosto. Dependemos de las condiciones del tiempo y es cierto que se está adelantando todo, porque por ejemplo las viñas ya están brotando y se está adelantando todo. El cambio climática ya está ahí”. Y añade que “las reservas de agua están bien porque en invierno llovió bastante, pero no podemos confiarnos porque en abril ya lo estamos viendo y si mayo viene igual las reservas bajarán, así que estamos expectantes”.

Cereal y patata

La comarca de Xinzo de Limia también se muestra “preocupada” por el verano y las posibles lluvias intensas que pueden llegar y dañar el producto.

El año pasado las lluvias torrenciales afectaron a la zona da Limia y además la producción de patata se resintió por el calor extremo con una estimación de pérdidas de “10.000 kilos por hectárea” y además las altas temperaturas hicieron perder el 70% de la cosecha de secano y alrededor del 30% de regadío. Es por ello que desean que llueva durante estos meses de forma controlada, aunque saben que no están en sus manos. “Nos tenemos que adaptar al cambio climático, es algo que no podemos controlar, pero que nos afecta mucho”, decía ayer un productor de la comarca ourensana.