Los catorce de Cabezas, con los que busca “la segunda transformación de Ourense”

Una lista absolutamente paritaria de hombres y mujeres, con una media de edad de 52 años, y picos que van de los 73 años del aspirante de mayor edad, a los 18 del más joven. Una lista con un intento de renovación, pues solo repesca a tres ediles del grupo popular del PP en la actual corporación, –Jorge Pumar, Sonia Ogando, y Ana María Fernández Morenza– e incorpora nuevos rostros como Ana Méndez, actual gerente de Galicia Calidade, el profesor y secretario general de la UVigo Miguel Ángel Michinel, o Inmaculada Moreiras, una farmacéutica experta en nutrición.

La cuarta repesca de este mandato no era del grupo popular. Se trata de Pepe Araújo, que vuelve al PP, ahora como independiente, tras renunciar hace unos días a su escaño de Ciudadanos en el Concello de Ourense.

Son los 14 hombres y mujeres de una lista de 27 –el 14 es el número mágico de la mayoría absoluta necesaria para gobernar sin pactos en el Concello de Ourense – con la que concurre el candidato del PP a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, y que fue presentada en la noche de ayer en el Expourense, en un acto con el que, quien fue ya alcalde de Ourense entre 1995 y 2007, quiso escenificar aquellos encuentros multitudinarios del pasado, en los que consiguió tres mayorías absolutas.

Ahora es un escenario distinto, sin mayorías a la vista, y lo primero que tuvo que pelear y dificultó la confección de la lista, fue su lucha por el liderazgo, en un pulso constante con su presidente, provincial Manuel Baltar. Finalmente Cabezas, ha conseguido una lista con mayoría de afines.

El candidato a la Alcaldía repitió su máxima considera que “trasformó” Ourense en su etapa, y pidió el voto de nuevo para conseguir, “la segunda transformación de la ciudad”, y propuso ya un concejal “para cada área” . Para ello al lado de cada miembro de su lista, aportó subrayada , la concejalía que le asignará, si gobierna. Estos son los 14 de 27.

1.- Manuel Jaime Cabezas Enríquez (Ourense, 1953). Ingeniero Agrónomo. Alcalde de Ourense (1995-2007).

2.- Ana Méndez Gil. Promoción Económica, Fomento de Empleo y Turismo (Ourense, 1976). Administración y Dirección de Empresas . Desde 2021, gerente de Galicia Calidade.

3.- Jorge Pumar Tesouro. Infraestructuras, Medio Ambiente y Perímetro Rural (Ourense, 1975). Ciencias Empresariales y máster en Axentes de Emprego. Teniente alcalde del Concello de Ourense

4.- Noelia Pérez López. Política Social, Mujer e Igualdad (Ourense, 1979). Trabajo Social. Funcionaria de la administración local. Concejala del PP en el Concello de Ourense (2010-2011).

5.- José Araújo Fernández. Cultura, Movilidad, Transporte y Seguridad Ciudadana (Francia, 1971). Ciencias Empresariales. Renunció a su escaño enel C´s la pasada semana apara volver al PP ahora como independiente.

6.- Inmaculada Moreiras Colmenero. Termalismo y Sanidad (Ourense, 1970). Farmacia y Tecnología de los Alimentos.

7.- Miguel Ángel Michinel Álvarez. Coordinador de Alcaldía, Cooperación Institucional, Administración Electrónica y Proyectos Europeos (Ourense, 1968). Doctor en Derecho y catedrático en la Facultad de Derecho del campus de Ourense. Secretario general de la Universidad de Vigo.

8.- Sonia Ogando Vázquez. Rehabilitación del casco histórico (PERI) (Ourense, 1971). Derecho. Procuradora, Concejala de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio (2019-2023).

9.- Francisco Javier Rodríguez-Nóvoa González. Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior (Ourense, 1966). Farmacia y grado en Derecho. Funcionario del cuerpo de técnicos superiores en la Diputación de Ourense

10.- Stella González Iglesias. Comercio y Hostelería (Holanda, 1970). Funcionaria del Concello de Ourense. Jefa de negociado de Comercio.

11.- Ana María Fernández Morenza. Contratación y Deportes (A Pobra de Trives, 1975). Derecho y abogada. Concejala ).

12.- José Luis Sousa López. Urbanismo y Vivienda (Entrimo, 1950). Ingeniero Superior Industrial. Concejaal del Concello de Ourense (2007-2011)

13.- Manuel Alexandre Novoa González. Juventud, Voluntariado y Nuevas Tecnologías (Ourense, 1995). Último año del grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Presidente de Nuevas Generaciones del PP en Ourense Ciudad. .

14.- Cristina Isabel Romero Fernández. Educación y Participación Ciudadana (Ourense, 1965). Ciencias Económicas y Empresariales. Presidenta de la Asociación de Comercio Textil de Ourense y vocal de la Cámara de Comercio.

Apoyo del PP gallego y local al candidato en el participativo acto de presentación

Tras el encontronazo de hace s semanas, entre el candidato a la Alcaldía de Ourense y su presidente provincial, debido a la convicción del primero, Manuel Cabezas, de que “jamás pactará” con Jácome, para reeditar un gobierno de coalición con el actual alcalde, y la postura inconclusa de Manuel Baltar, en aquel momento, quien prefería esperar a los resultados obtenidos, el acto de ayer, fue e de la apuesta unánime a favor de Cabezas y de su candidatura, pese a las no pocas disputas internas y luchas por estar en la lista, en las últimas semanas, sobre todo, por estar en los primeros puestos, , garanticen, pase lo que pase, que van a tener su escaño. Porque las quinielas de todos los partidos, también las del PP no dan mayorías por ahora a nadie. Aun así, los hay que juegan a convencer, diciendo que sacarán los 14 escaños para gobernar en solitario; otros miembros de la lista los rebajan modestamente a 11, y los más pesimistas, afirman que, para llegar hasta el 8, hay que “sachar mucho”. Es por eso que los cabezas de lista con más posibilidades, los del PSOE y PP, ya no tienen el objetivo de antaño, cuando fueron alcaldes, que era , conseguir el bastón de mando para sus partidos. El objetivo ahora es sacar de ahí a Jácome. Para ello, cobra fuerza ese pacto no escrito –que también ha traído tiranteces internas– por el cual el candidato más votado, sea Paco Rodríguez del PSOE o Manuel Cabezas, darían la Alcaldía al que resulte más votado, limitándose para ello, a abstenerse, cuando toque votar la investidura del regidor del equipo contrario. Una alternativa para la que hacen falta muchos ediles fieles a la causa y que no traicionen.

Ficha a otros tres ediles de su etapa de alcalde

Por eso, además de recuperar para la lista del PP al candidato de Ciudadanos, Pepe Araújo, con el que trabajó en su etapa como alcalde, Manuel Cabezas incluyó en esa lista de los catorce primeros a tres nombres que son una apuesta por la fidelidad, que considera amigos, y que ya fueron concejales en sus mandatos como regidor, y que son Noelia Pérez, Javier Rodríguez Nóvoa y José Luis Sousa.