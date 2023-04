Jorge Álvarez : “Pude llevar mis diseños a los Grammys o Eurovisión sin salir de mi pueblo”

“Si tengo que dejar mi pueblo de Viana do Bolo me muero; desde allí mantengo mi salón de peluquería abierto, puedo adquirir las telas y todo lo que necesito, y eso no impide que mis diseños hayan estado en los Latin Grammy, donde vistió una de mis creaciones Rozalén, o en Eurovisión, como ocurrió con Tanxugueiras. En el mundo en el que estamos, la tecnología online nos permite trabajar desde casa y movernos para ir a esas grandes pasarelas o eventos cuando es necesario, pero sin renunciar al lugar en el que quieras vivir”, señalaba ayer Jorge Álvarez.

El diseñador, natural de Viana do Bolo, municipio ourensano donde sigue teniendo abierto su salón de peluquería, y ahora su atelier de moda, para muchos moda transgénero con personalidad propia, dejó claro con su ejemplo el cómo se puede llegar desde lo local a lo global, durante su participación, anoche, acompañado por el modista Modesto Lomba, cofundador en los 80 de la marca Devota & Lomba, en la mesa sobre moda que se enmarcaba en la semana cultural ICC Week que, hasta el 22 de abril, organiza la Diputación de Ourense. Los estilismos de Tanxugueiras para Eurovisión y esos bailarines gallegos con falda que sorprendieron al mundo son parte del trabajo de un creador que un día decidió compaginar las tijeras de peluquería con las de los patrones del diseño de moda. Fueron “los que impulsaron mi carrera, sigo trabajando con Tanxugueiras y admiro y amo su trabajo, aunque ya llevaba 6 años como diseñador” cuando se produjo ese lanzamiento internacional. Jorge, a sus 31 años, y Modesto Lomba compartieron mesa y regalaron sus experiencias junto a Charo Izquierdo, directora y consultora de Moda y Sostenibilidad, y Pepa Bueno, directora de la Asociación de Creadores de Moda de España, (ACME), que actuó como moderadora. “En mi caso puedo conseguir casi todo lo que necesito en Galicia, y en el resto de España cuando lo que necesito son telas más barrocas o con pedrería; siempre compro a proveedores gallegos y apuesto por la calidad del material”, explica. “A mis 31 años ya soy diseñador de firma más que joven diseñador, pero no un modista consagrado, comparado con Modesto Lomba, pues él es un ejemplo a seguir, un referente en el sector. Es el jefe de los diseñadores de España”, señaló ayer el joven modista ourensano, en referencia a su compañero de debate, el cofundador de la icónica marca Devota & Lomba. Modesto Lomba: "La clave ahora es hacer colecciones atemporales y con materiales sostenibles" Si el tema principal del debate de anoche en la ICC Week, que organiza la Diputación, eran moda y creatividad como motor económico, el diseñador Modesto Lomba el alma de Devota & Lomba, es el ejemplo de cómo saber mantener una marca en el sector, a lo largo de modas y tendencias, defendiendo un estilo propio y que genera negocio. “Está claro que la cultura y, como tal, la moda, mueven la economía y generan empleo en muchos apartados e industria”, señala. El cofundador, con el desaparecido Devota, de esta firma ya histórica, reconoce que “para mantenernos en el tiempo con nuestras creaciones, he sobrevivido a mi propio calendario biológico, dándole a nuestras colecciones un aspecto futurista, y de vanguardia que es como nacimos” . Ahora las tendencias, si vale el término, son “colecciones que persistan en el tiempo y sostenibles”. Puso como ejemplo cualquier pieza de Balenciaga, que puede subirse a una pasarela como símbolo de algo perdurable.