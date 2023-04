Los funcionarios de la administración de Justicia iniciaron ayer una huelga indefinida, mediante parones parciales, para reivindicar mejoras retributivas, después del acuerdo que alcanzaron los letrados de justicia con el Ministerio hace menos de un mes. El objeto del parón, que escenificaron ayer en los juzgados ourensanos mediante una concentración, también lleva implícito la negociación de la ley orgánica de eficiencia organizativa, que cambiará la distribución y la forma de trabajar de los juzgados. Los sindicatos CC OO, UGT, STAJ y CSIF convocaron el parón a nivel nacional y los funcionarios ourensanos lo secundaron de 10.00 a 13.00 como estaba previsto.

Fuentes consultadas comentan que “los auxiliares, tramitadores y gestores, que somos funcionarios, no recibimos ninguna retribución ni complemento por las funciones delegadas y lo que pedimos es una subida de retribución proporcional, porque estamos en el mismo caso de la reivindicación de los letrados. Hay funciones que delegan en nosotros y no se retribuye”.

No tienen cifras de seguimiento en Ourense, pero dicen que “bastante gente secundó el parón”. Además piden entrar en negociaciones con la mencionada ley orgánica de eficiencia organizativa y también instan al Ministerio de Justicia a que desarrolle la carrera profesional recogida en la ley orgánica del Poder Judicial. Señalan que “se está cobrando por la trayectoria profesional después de la huelga de 2018, pero no tenemos regulación sobre la carrera profesional y es otro de los puntos que reclamamos”. Preguntados por posibles juicios suspendidos o consecuencias en el devenir ordinario de los juzgados dicen que “se van a tener que suspender juicios, porque sin los auxiliares no se pueden celebrar”.