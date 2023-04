La Asociación Amigos das Termas, y en su nombre su portavoz, Kike Camoeiras, denunció ayer que, una vez rematado l periodo vacacional de Semana Santa, “varias termas, incluidas las pozas de Outariz vuelven a estar cerradas”.

Lamentan que haya cerrado las de Outariz, que abrieron para este periodo de mana Santa, y quedan solo 2 en A Chavasqueira, do Muiño do Muiño “que no pueden calificarse ahora mismo como propiamente medicinales ” indica el portavoz. “Vuelven a secuestrarnos las termas e Outariz, ahora que se marcharon los turistas. Da la sensación de que los vecinos, no le importamos al Gobierno local nada” indica Camoeiras, quien solicita explicaciones al edil de Termalismo.