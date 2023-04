Alquilar un inmueble en la ciudad es todo un reto: la oferta se reduce y los precios se disparan

Alquilar un piso en Ourense supone un reto cada día más complicado. La falta de un plan general de ordenación urbana y de una política de vivienda en la provincia imposibilitan la rehabilitación de espacios y la creación de nuevos proyectos de construcción. Sin embargo, tal y como apunta el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias: “Estamos en un año en el que los fondos europeos para la rehabilitación de viviendas están en sus máximos históricos. Jamás hubo tanto presupuesto en el conjunto de Galicia, pero aquí no podemos pedir las ayudas por la inexistencia de una política municipal de vivienda a pesar de que el casco antiguo en su inmensa mayoría es rehabilitable”.

Precios elevados

Como consecuencia, los precios se han disparado y la oferta se han reducido muy considerablemente, aunque la demanda no deja de incrementarse. Tal y como apunta Ángel Rivera, gerente de la inmobiliaria Solaina, esta situación se ha complicado todavía más desde que el año pasado se puso en marcha la ayuda al alquiler para jóvenes: “El propietario entiende que le van a dar cierta cantidad de dinero a los inquilinos para pagar el piso, entonces suben el precio”. De hecho, según un informe elaborado por Fegein el precio del alquiler alcanzó en el mes de febrero su máximo histórico con un coste del metro cuadrado de 6,8 euros en la ciudad, un 8% más que hace tan sólo un año. Desde las inmobiliarias también corroboran este notorio incremento. “Quinientos cincuenta es el precio medio ahora para alquilar. Las zonas más caras son el Centro, As Lagoas y A Ponte, mientras que las más baratas son O Vinteún, algunas calles de O Couto y zonas de la periferia como A Carballeira o A Valenzá”, explica Mónica Fernández, agente comercial de la inmobiliaria Centro Ourense.

Este encarecimiento supone un problema muy grave para los ourensanos, pues su renta per cápita es una de las más bajas de todo el conjunto del país, al igual que sus pensiones. Sin embargo, para hacer frente a un alquiler la mayoría de propietarios exigen que los ingresos netos sean superiores a 1.200 euros. “Lo máximo recomendable es que una persona o una unidad familiar nunca dedique más del 25% o 30% de sus ingresos al pago de un arrendamiento. Si hoy en día el precio medio no baja de los quinientos euros, una persona que cobre mil se queda con la mitad de su sueldo para hacer frente a la alimentación, a la luz, al gas, al teléfono,y al coche. Con la inflación actual las cuentas no dan”, lamenta Benito Iglesias.

Oferta escasa y anticuada

La oferta de pisos también vive su peor resultado con tan solo doscientas treinta viviendas anunciadas en el circuito de comercialización en arrendamiento, convirtiéndose así en la provincia de Galicia con peores datos. “Los demandantes se quejan mucho de esta situación porque no hay inmuebles suficientes para todos. Llevamos una temporada viendo mes tras mes las mismas caras que se acercan a preguntar si hay algo nuevo”, confiesa Mónica Fernández. Además, el 14% de las escasas viviendas ofertadas no están en un estado óptimo o cuentan con un mobiliario deficiente y el 16% registran problemas de humedades o aislamientos térmicos.

El constante crecimiento de los alquileres turísticos agrava esta problemática. “Vemos que muchos pisos que antes estaban destinados al alquiler habitual ahora se están convirtiendo en viviendas turísticas porque los propietarios sienten una mayor seguridad jurídica y ven más rentabilidad”, explica Ángel Rivera. Cabe destacar, que por primera vez en la historia, el número de inmuebles destinados al turismo supera el número de inmuebles en alquiler habitual. Solo en la ciudad ya hay anunciados más de trescientos. También influye el elevado número de espacios habitables vacíos. “Ourense cuenta con parque de viviendas vacías más elevado de los más de trescientos ayuntamientos que hay en Galicia. Solo en nuestro municipio hay 16.552, lo que supone un 25% del total de pisos existentes”, resalta Benito Iglesias, una situación que también se debe a la falta de una ley de vivienda y de un plan general.

Requisitos muy estrictos

Y cuando por fin aparece un piso con unas calidades adecuadas después de meses de búsqueda, todos los demandantes luchan por conseguirlo. Esto, sumado al miedo al impago de los propietarios, hace que los requisitos para elegir inquilinos se hayan endurecido notoriamente. Mónica Fernández lo comprueba cada vez que anuncian una vivienda: “El método para elegir inquilinos es mucho más estricto que antes. Se pasan varios filtros como entrevistas y revisión de nóminas o contratos. Además, casi todos los propietarios están exigiendo a los inquilinos que pague a mayores un seguro de impago”. También Ángel Rivera es consciente de ello: “Ahora hay que hacer prácticamente un casting para alquilar. Los propietarios analizan mucho los perfiles de los demandantes y quieren saber en qué trabajan, si son autónomos o funcionarios, si tienen otro tipo de contrato, cuanto ganan al mes, qué antigüedad tienen, que perspectivas de futuro, etc”.

Otro de los requisitos más complicados son los animales de compañía, ya que la mayor parte de arrendadores no los aceptan en su propiedad. “Esto se debe principalmente a un problema cultural demográfico porque muchos propietarios son mayores y no entiende como un animal puede estar en casa. Tradicionalmente estaban en las fincas, pero la gente joven no tienen esa mentalidad y son cada vez más los que cuentan con un perro o un gato, para ellos son un inquilino más, pero los dueños no lo comprenden”, concluye el gerente de la inmobiliaria Solaina.

La compra de pisos por parte de particulares disminuye

Comprar una vivienda en la ciudad tampoco está siendo una tarea fácil, no porque los precios hayan sufrido un incremento tan exagerado como el de los alquiler, sino por la escasa confección de vivienda nueva y por la subida de los tipos de interés, que complican el acceso a una hipoteca razonable. “Antes de la inflación, mucha gente se animaba a comprar piso ante el tipo de interés cero , principalmente gente joven, pero ahora no”, destaca Ángel Rivera, gerente de la inmobiliaria Solaina. Mónica Fernández, agente comercial de la inmobiliaria Centro Ourense también nota como cada vez son menos los particulares que optan por comprar.“Hace seis meses el perfil que se acercaba a comprar inmuebles era de gente joven, pero tal y como se pusieron las hipotecas la gente no se está animando, a no ser que tenga un 60% del total ahorrado. Además, los bancos no lo están poniendo fácil. Por eso ahora los compradores son gente con dinero o inversores”, explica.

Por su parte, Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), está seguro de que la solución a la problemática que sufre Ourense con respecto a la compra y alquiler de viviendas podría verse resuelta con la implementación de un plan de ordenación urbanística general y de una política de vivienda municipal, pues ‘’supone para cualquier ciudad y por supuesto para Ourense más de un 50% de su viabilidad económica, social y demográfica”.

Iván Pazo, inquilino en el barrio de A Ponte: “Actualmente nueve de cada diez pisos anunciados son inhabitables”

La búsqueda de un inmueble con buenas calidades no fue una tarea fácil para Iván y su pareja. “Primero estuve un mes buscando para tantear. Después, cuando ya tenía decidido mudarme estuve otro mes buscando intensamente”, explica. Y cuando por fin lo encontró había muchas más personas interesadas y tuvo que superar diferentes filtros:”Me hicieron como una entrevista sutil preguntándome quien era, de que trabajaba y cuánto tiempo llevaba, si tenía animales, si era de aquí, cuanto tiempo me quería quedar. Incluso disimuladamente si era fiestero o no”, añade. Por supuesto, también le exigieron que entregase sus últimas. “Por suerte mis ingresos eran suficientes, pero una persona con el salario mínimo interprofesional ya no lo podría alquilarlo”. Este inquilino cree que la solución está en rehabilitar lo pisos que hay en condiciones deplorables: “Actualmente 9 de cada 10 pisos son inhabitables. Los anuncian, pero son como zulos” concluye.

Eugenia Randulfe, inquilina en A Carballeira: “No te da tiempo a comparar pisos, o lo decides rápido o te lo quitan”

Eugenia solo exigía un único requisito a la hora de alquilar piso: poder ir al centro sin utilizar el coche. No conocía la ciudad, pero vio que eran varias las zonas que cumplían esa condición. Pensó entonces que el abanico de ofertas sería amplio, pero estaba confundida. ”Había muy pocos inmuebles. Conseguí agendar la visita a tres, pero el día que las tenía se cancelaron dos porque ya habían sido alquilados. No te da tiempo a comparar, o lo decides rápido o te lo quitan”, lamenta. Durante este tiempo comprobó en primera persona que el encarecimiento del alquiler es un hecho real. “Los precios para una persona eran muy altos. Además, en algunos casos los propietarios exigían la contratación de un seguro de impagos. Por no hablar de los garajes, pues prácticamente ninguna oferta incluye plaza para guardar el coche, sino que supone un precio extra”, denuncia.

Chema Silva, inquilino en el barrio de A Ponte:“Vi viviendas viejas por más de cuatrocientos cincuenta euros sin ser en el centro”

Chema es uno de los pocos afortunados que consiguió alquilar una vivienda con su pareja en la ciudad en menos de un mes. Cuando empezó a buscar solo había tres pisos que le interesaban: ”Dos eran habitables, pero viejos y el tercero totalmente nuevo. Tuvimos mucha suerte y nos eligieron para este último. Eso sí, primero nos conocieron y comprobaron nuestras nóminas”, destaca. Algo que llamó su atención fueron los precios elevados y la poca oferta que había. ‘’Vi viviendas viejas por más de cuatrocientos cincuenta euros sin ser en el centro y en los tres pisos que me interesaban me he encontrado competencia. Había más demandantes que ofertas”, comenta. Después de varias semanas analizando el mercado inmobiliario este joven cree que “el problema recae en la escasa construcción y rehabilitación de pisos”.