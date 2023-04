Los ediles de PP y PSOE se comprometen a no pactar con Jácome el próximo mandato

Los grupos municipales del PP y el PSOE aprobaron ayer en el penúltimo pleno de mandato (el último será solo de trámite para el sorteo de mesas electorales) una moción presentada por los ediles no adscritos que antes eran concejales de Jácome, por la que se comprometen públicamente a no apoyar, tras las elecciones municipales del 28 de mayo, ningún posible pacto de gobierno con el actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome.

El propio alcalde calificó de “friki” el contenido y objetivos de la moción, pues solo pedía el compromiso plenario de PP y PSOE, ni siquiera del portavoz del BNG y candidato a alcalde, Luis Seara. Este último lamentaba una puesta en escena y el “acto de contrición” de los exediles de Jácome y del resto reconociéndose culpables de que Jácome sea alcalde, pero puso en duda la validez de ese acuerdo tras el 28-M con Jácome, y que sea en el Concello donde se decida . “Los únicos que somos la garantía de que no habrá pacto con el PP ni con su marca blanca somos nosotros”, indicó Luis Seara.

La corporación local ourensana cerraba así el penúltimo pleno de mandato en el que, teóricamente, se permite ya la inclusión de mociones –aunque en pasados mandatos no se haya respetado– con una moción sin precedentes, defendida por la concejala no adscrita María Dibuja, y en la que esta explicó que no había interpelado al BNG porque daba por hecho que los artífices de un nuevo pacto podrían ser los otros dos grupos, en la que se repitieron los mismos ítems y males de los cuatro años del gobierno local más convulso que se recuerda, pero además con un marcado carácter de precampaña.

Nada ha cambiado en esos cuatro años: ayer no había ningún punto en el orden del día salvo las mociones de la oposición, por lo que ninguno de sus acuerdos, incluido el de no pactar con Jácome, son vinculantes, el alcalde volvió a expulsar a alguien del pleno. Esta vez le tocó a la presidenta vecinal de Rabo de Galo, Lorinda Fernández, que estaba con más vecinos en la bancada de público.

Renuncia de Araújo de Cs

Tampoco fallaron las habituales desapariciones plenarias de Jácome, que esta vez dejó el salón plenos sobre las 9.10 horas y regresó una hora después. Un pleno en el que se notificó otra renuncia, la del edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, quien ya no asistió a la sesión y va ya como independiente en las listas del PP.

En la bancada del público había representantes también de la Universidad Popular, un servicio del Concello que fue desmantelado por el alcalde a su llegada al gobierno local, y los mencionados de Rabo de Galo.

Parques sin humos

La sesión comenzó con seis concejales menos y sin aspavientos, de hecho hubo unanimidad en la primera moción, del PSOE, que pedía la adhesión de Ourense a la Red Galega de Parques sin Fumes, donde está prohibido fumar, una iniciativa que apoyaron todos y agradeció especialmente el edil del PP, Jorge Puma, al recordar que fue una idea de la Xunta y hay dos concellos de su partido adheridos en la provincia.

Apoyo a la UPO

Uno de los servicios culturales que desmanteló a su llegada el actual gobierno, para variar en el futuro este modelo, fue la Universidad Popular de Ourense, la UPO, que había tenido hasta 3.000 matriculados y más de veinte años de historia. Una moción del BNG defendida por el portavoz y candidato a la Alcaldía, Luis Seara, y secundada por PSOE , el PP y los dos exediles de DO, ahora no adscritos, pedía al alcalde que retirara el calificativo de “mafia”, que había dedicado a la UPO. Luis Seara le recordó que mafia es, según la Real Academia de la Lengua, “una organización criminal y secreta”. Un exceso, dijo, para un servicio formativo modélico dependiente del Concello.

El alcalde no solo no se retractó del insulto, sino que apeló al tercer significado de “mafia” en la RAE. “¿Por qué no usó esta definición?: grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”, dijo. Tampoco mejoraba mucho la cosa esta definición de Jácome, quien afirmó que aunque no duda de la honorabilidad de la persona que decidía los cursos de la UPO, estos deben de llevarse a través de un concurso.

Señaló que los profesores, presentes entre el público, pueden participar, pero se llamarán “talleres” no universidad popular, y esperan, si gobierna, iniciar este proceso a partir del mes de septiembre, aventuró.

El alcalde expulsa a la presidenta vecinal de Rabo de Galo del pleno

Una de la mociones que generó más polémica, por su desenlace, fue la presentada por el PSOE y apoyada por todos los grupos menos DO y el edil no adscrito Laureano Bermejo (que sigue votando a la par con el alcalde), y para denunciar las “chapuzas” de la obra de las calles Carballo y Salto do Can en el núcleo de Rabo de Galo. La obra, con una baja “temeraria” de 900.000 a 650.000 euros y largos parones, suma 13 meses de ejecución, frente a los 6 previstos y presenta decenas de deficiencias, incluidos los problemas de accesibilidad a algunas viviendas. El alcalde hizo una larga intervención, no para entonar el “mea culpa” , sino para hacer una larga lista de “culpables”. Primero, la normativa que permite esas bajas que luego deciden los técnicos; luego los “errores” de un arquitecto que contrató el del PP y de otro técnico, alegó que no permitió aprobar el modificado que pedía la empresa (no le llegaba el dinero), para poder continuar con el proyecto. Aun volvió a señalar con el dedo a la presidenta vecinal, Lorinda Fernández, acusándola de engañar a los vecinos. Lorinda pidió turno de palabra para una ponencia “de mentiras”, dijo,” pero le recordó que no tenía derecho a hablar en el pleno y esta se fue acompañada por otros vecinos de un núcleo que recogió ya 150 firmas, contra una obra “chapuza”. Momentos después, los grupos, entre ellos el PSOE, se solidarizaban con la expulsada.

El insólito discurso en tres lenguas de una edil del PP

Otra de las mociones del orden del día, defendida ayer por la nacionalista Ruth Reza, pedía que se exija al Concello el cumplimiento de su obligaciones en materia de normalización lingüísticas, como el uso del gallego en la vida municipal y el respeto a la toponimia, algo que, para empezar, suele saltarse siempre el alcalde de “Orense”, indicó. Ruth Reza argumentó, con profusión de datos y estudios que, más que nunca, el Concello debe ser garante del mantenimiento del gallego, que apenas hablan ya un 30% de jóvenes, que es excluyente para muchos niños que lo hablan cuando se escolarizan y se pierde a menudo al llegar a la escuela, y que en el ámbito municipal cuenta con una sola persona en Normalización Lingüística pera llevar un arduo trabajo. La moción se aprobó con los votos a favor de PSOE, BNG y 2 no adscritos y una insólita intervención de la concejala del PP Eugenia Abella. Esta hizo una intervención con frases en castellano, gallego incluso catalán, para defender el modelo de “plurilingüismo” y convivencia “armónica” que existe en Galicia y pidió que no se imponga el gallego como lengua, algo que no convenció a todos.