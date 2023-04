El campus de Ourense abrió ayer sus puertas al alumnado preuniversitario para presentar su oferta académica, mostrar sus instalaciones y el trabajo que se realiza en sus laboratorios. Asistieron 500 estudiantes de once institutos, la mayoría de 2º de Bachillerato que preparan su incorporación a la enseñanza superior y, por lo tanto, pudieron considerar la opción de elegir alguna de las titulaciones que se imparten.

Los jóvenes fueron recibidos en el salón de actos Marie Curie del edificio Politécnico por el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, y la vicerrectora de Ourense, Elena Rivo, además de los directores y decanos de las nueve escuelas y facultades que conforman este campus.

Es la primera vez que se celebra una jornada como esta, titulada “Coñece o teu campus”, y la intención es mantenerla como carta de presentación para el alumnado preuniversitario: “Agardamos que no futuro se consolide como unha forma de atraer, cada vez máis e de máis calidade, alumnado para o noso magnífico campus de Ourense”, indicó Reigosa. Es fundamental, añadió, “que os centros educativos e alumnado da provincia o coñeza e saiban que poden estudar nel”. En esta línea, quiso poner de relieve las buenas posiciones de este este campus en los rankings mundiales, recordando que “en moitas das titulacións estamos entre as 200/300 mellores do mundo e incluso nalgún eido de coñecemento entre as 75 mellores”.

Por su parte, los directores y decanos hicieron una presentación de sus centros y, a continuación, los estudiantes se dividieron en grupos para recorrer el campus según las preferencias manifestadas previamente. Así, se realizaron dos itinerarios, uno centrado en los ámbitos jurídico-social, humanidades y artes y otro en las ciencias e ingenierías. El primero los llevó a las facultades de Educación e Traballo Social, Historia, Ciencias Empresarias e Turismo, Dereito y Relacións Internacionais, y el segundo a la Escola Superior de Enxeñaría Informática, la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo y la Facultade de Ciencias. Además de ver las instalaciones y conocer los títulos que se ofertan, participaron en actividades divulgativas y visitaron los laboratorios de investigación.