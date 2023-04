Manos Unidas es una entidad sin ánimo de lucro que lucha por un único objetivo: mejorar el mundo a través de pequeños gestos solidarios y mucho esfuerzo. Por eso, sus setenta y dos delegaciones en España trabajan sin descanso para implementar numerosos proyectos que les permitan recaudar fondos.

En Ourense para el mes de abril han apostado por un mercadillo en el número 13 de la calle Samuel Eiján. Todas aquellas personas que deseen acercarse y dejar su huella solidaria podrán hacerlo de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas. Allí se encontrarán muebles, bisutería, artículos de decoración, vajilla o ropa, entre otros muchos artículos por precios muy bajos. “Tenemos material propio de la ONG y otro que ha sido donado por distintas personas para que recaudamos lo máximo posible. Por eso, algunas cosas son de segunda mano en buen estado y otras nuevas”, explica Silvia Bacaicoa, la nueva presidenta de Manos Unidas Ourense desde el mes de octubre. Todo el dinero recaudado será utilizado para seguir ayudando a los países subdesarrollados de África, América y Asia.

Gran acogida y expectación

Desde que empezaron el rastrillo este martes han contado con una gran acogida por parte de los ourensanos. “Estamos consiguiendo un resultado maravilloso. El primer día a última hora aun teníamos el local lleno. Fue un recibimiento maravilloso. Ahora continúa viniendo mucha gente que se va enterando gracias al boca a boca”, confiesa Silvia. En otras ocasiones habían realizado otros mercadillos, pero nunca a pie de calle ni de una duración tan extensa. Por eso, viven esta oportunidad con gran ilusión. “Esta es una calle con mucho tránsito y estar en un local tan visible es fundamental. Estamos muy agradecidos porque el espacio nos lo cedieron”, añade la presidenta.

Ana, una vecina de la ciudad, no ha dudado en acercarse en cuanto se enteró de que había un rastrillo solidario. Después de un rato ojeando los diferentes productos se fue cargada a casa y con ganas de volver. “Adquirí un sillón, una cesta y una pulsera. Tienen unos precios maravillosos, de hecho, les he dicho que tenían que subirlos un poco, pero no quieren porque provienen de donativos. Aun así, lo más importante es aportar y colaborar”. Para involucrarse todavía más con la causa también donó productos para que incluyan en el mercadillo. Marichelo fue otra de las ourensanas que estaba presente, pues su unión con la ONG viene desde muy atrás. “Yo fui voluntaria de Manos Unidas muchísimos años, pero por problemas familiares lo tuve que dejar, ahora sigo colaborando siempre que puedo, entonces cada cosa que organizan no me lo pierdo”, comenta. Por supuesto, quiso destacar lo importante que es la colaboración: “La aportación es la generosidad porque los precios no pueden ser más bajos, pero a nada que se acerquen muchas personas a llevarse cosas de un euro o cinco euros se puede conseguir mucho. Y lo más importante es que te llevas la satisfacción de haber ayudado”.

Nuevo local en el centro

Otra de las novedades que presenta la delegación de Ourense de Manos Unidas es el traspaso a otro local. “Decidimos trasladarnos porque el local de Cáritas en el que estábamos se nos quedaba pequeño. Cuando empecé como presidenta en octubre el señor Obispo me planteó buscar otro local. Al principio pensábamos que nos iba a costar, pero estamos encantados”, destaca Silvia. De hecho, la idea del mercadillo también surgió para darle salida a todo el material sobrante que reunieron en la mudanza.

A partir de ahora, todas las personas que quieran solicitar información, convertirse en voluntarias o aportar donativos podrán hacerlo en el número 19 de la calle Cardenal Quiroga de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13.30 horas. Hoy, para celebrar esta nueva etapa, hay un acto de inauguración en el nuevo local a partir de las 20.15 horas. “Me presentaré yo como nueva presidenta, al equipo que me acompaña, a los nuevos voluntarios y a los que teníamos anteriormente. Haremos una bendición del local y el coro de la parroquia de Santo Domingo nos dedicará una canción. También tenemos alguna que otra sorpresilla planeada”, desvela Silvia.

El próximo 6 de mayo harán una gala benéfica en el Teatro Principal para continuar recaudando fondos y conseguir visibilidad para atraer a nuevos voluntarios, pues la presidenta confiesa que hacen falta incorporaciones al equipo: “Necesitamos voluntarios, muchos voluntarios. Estamos muy contentos con los nuevos proyectos, pero hacen falta más manos”.