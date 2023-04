La Feira do Viño do Ribeiro, que este año alcanza su LX edición, tendrá lugar los próximos días 28, 29 y 30 de abril en el recinto de la Alameda en Ribadavia, con el pregón de Juan Antonio Bande Alonso, el único miembro fundador de la Feira do Viño do Ribeiro, en el 1964, que continúa con vida.

Para celebrar el aniversario este año participarán un total de 35 bodegas que ofrecerán sus vinos a todos los visitantes que se acerquen hasta Ribadavia durante los días del evento. El público que asista deberá comprar su copa en la caseta de venta de copas, en la entrada del recinto, y posteriormente, visitará las casetas de las bodegas donde podrá optar por degustar los vinos mediante “prueba” (pequeña cantidad para catar el vino), “copa” o por “botella”. Cada opción tendrá un precio diferente que marcará cada bodega. Entre las principales actividades destacan la cata popular, los showcookings y catas comentadas con cocineros y sumilleres de reconocido prestigio, como Josep “Pitu” Roca, el RibeiroBUS, los Food Trucks, las actuaciones musicales y las visitas guiadas al Castillo y al Museo do Viño de Galicia.