“En 2020 me daban por muerto y volví a la vida, volví a empezar”

El cantautor y músico gallego Andrés Suárez arranca una nueva gira para presentar su noveno disco ‘Viaje de Vida y Vuelta’. Lo hará en el Auditorio Municipal de Ourense el próximo jueves 20 de abril a las 21.00 horas. El artista lleva veinte años recorriendo salas y escenarios desde que saltó a la fama tras empezar cantando en el metro de Madrid. Sin embargo, ahora llega con más vitalidad que nunca tras haber sufrido mucho miedo durante la pandemia. Por su puesto en sus canciones no falta el amor, la jocosidad, la risa, el humor, el sexo, la amistad o las causas solidarias, pero desde una perspectiva más feliz.

–¿Qué mensaje quiere transmitir con título que da nombre al disco y a la gira?

–Quiero transmitir que soy un superviviente y que en diciembre de 2020 salí del nicho. Si estoy aquí es porque estoy vivo y me dieron una segunda oportunidad. Ahora reivindico la vida más que nunca. Si antes era intenso imagínate ahora, parezco Walt Disney. Tenía dos opciones: hablar de la despedida y de las compañeras sanitarias de mi madre que ya no están por habernos salvado la vida o hablar de la vida desde una perspectiva más feliz, y me quedé con la segunda. Ya no puedo con más disgustos y malas noticias. Que la vida es jodida ya lo sabemos y que hemos perdido a gente también. Así que es el momento moverse y reír. Claro que tienen que haber melancolía y dolo, pero en una pincelada. Este álbum marca un antes y un después. Es un punto muy aparte. De hecho, en 2020, cuando me daban por muerto, volví a la vida, volví a empezar y este disco es eso.

–¿Este álbum es muy diferente a los anteriores?

–No lo creo, todo es música y en todas las canciones me reconozco. Si le dieses al play, escuchases una voz procesada y no supieses quién soy te compraría que es diferente, pero lo único que he hecho ha sido evolucionar y crecer. Han pasado tres años y medio, soy otra persona.

–Este miércoles hizo un ensayo de la gira en el teatro de Torredolones con público. ¿Cómo reaccionaron al volver a verle sobre un escenario?

–La gente se puso como loca, a saltar, a vivir, a reír. Ya no podíamos más.

–El viaje empieza en Ourense la próxima semana. ¿Por qué este lugar para despegar? ¿Le gusta este lugar?

–La morriña me puede, yo cada vez soy más gallego. Si puedo elegir mi regreso cantando en casa lo tengo claro: Galicia es todo para mí. Tenía claro que quería empezar allí, lo hablé con la oficina, les dije lo mucho que quiero a mi tierra y que me llevasen a comer mucho pulpo. Entonces, me hablaron de la posibilidad de empezar con un concierto el 20 de abril en un sitio que me iba a gustar. Cuando me comunicaron que sería Ourense les dije: no toquéis nada más. El último concierto que di en Ourense aún resuena en mi cabeza de lo bonito que fue. Estuve con la gran Cristina Pato, una maravillosa amiga a la que admiro y quiero. Además, hace muchos años, en tiempos de orquestas, cuando tenía 16 años, fue un lugar muy visitado por mi y Allariz mi segunda casa. Allí disfruté, me reí, viví muchísimo e intensamente y ahora con esta dulce resaca vuelvo a empezar allí mi noveno disco. Fue algo improvisado, pero que no lo hubiese escrito mejor.

–¿Anunciará más conciertos?

–Si, yo ya les dije que quiero estar mínimo cuatro años de viaje. Me apetece mucho salir afuera. Mi vida es de contraste. Puedo estar de repente fuera seis meses en mi casa durmiendo en la misma cama e irme otros seis meses a estar cada día en un hotel. Ahora ya paré lo suficiente y me apetece mucho viajar, muchísimo. Es el momento de hacer maletas durante muchos meses.

–¿Tiene alguna colaboración en mente con otro artista?

–La música es más unión que nunca y eso me encanta. Es yo contigo, no contra ti y no hay nada más bonito que colaborar. Por supuesto vendrán sorpresas en el futuro porque admiro a demasiada gente.