Ocho de cada diez denuncias en Ourense están relacionadas con estafas en internet

La Subdelegación del Gobierno celebró este martes una jornada de ciberseguridad dirigida a la ciudadanía, a padres y madres de los centros escolares y a federaciones de comerciantes y empresarios de la ciudad. El objetivo fue concienciar y prevenir a los presentes sobre los delitos informáticos a los que se enfrentan miles de personas cada día.

En el acto participó, Emilio González, subdelegado del Gobierno de Ourense, acompañado de Roberto Valente, miembro del equipo @GuardiaCivil, José Araujo, responsable de delitos tecnológicos de la Policía Nacional de Ourense, y Marcos Sarria, CEO de la empresa informática Sarrianet. Esta charla se enmarca dentro del Plan de Ciberseguridad Nacional que está impulsando el Estado desde el año pasado ante el elevado aumento de casos.

En su intervención, el subdelegado del Gobierno recordó, para demostrar la gravedad del problema, cómo se han ido incrementando en los últimos diez años este tipo de delitos en nuestra provincia: “De cada diez denuncias, ocho están relacionadas con las estafas a través de internet. Si en el año 2011 se habían conocido poco más de 190 ciberdelitos, en el 2021 representaron más de 2.000 infracciones penales”.

También quiso destacar la importancia que tienen estas jornadas de concienciación para ayudar a combatir esta problemática: “En 2022 la tendencia empezó a cambiar en Ourense con un descenso de las ciberestafas de casi el 5%. Esto se debe al aumento de formación en materia de ciberseguridad a la ciudadanía y a las empresas y a la puesta en marcha de estrategias policiales”. Aun así, el año pasado los ciberdelicuentes se apropiaron de un millón de euros en nuestra provincia, según los datos facilitados por la Policía Nacional.

Por su parte, José Araujó, insistió en que esta tendencia a la baja no es un motivo para relajarse, pues todavía queda mucho trabajo por hacer: “Aunque ha bajado el índice de delitos, no es porque el malo haya dejado de trabajar, sino que el ciudadano toma más medidas”.

El ‘modus operandi’

A la hora de actuar, los delincuentes atacan principalmente a particulares. “El delito más común es hacerse con el patrimonio de una persona consiguiendo sus contraseñas o los códigos de sus tarjetas y cuentas a través de mensajes y correos fraudulentos”, explicó José Araujo. “Estamos recibiendo también delitos de extorsión y acoso”, añadió Roberto Valente. Las empresas tampoco se libran de los ataques, aunque las denuncias son menores. En este caso, el método de actuación consiste en suplantar su identidad o cambiar en sus cuentas corrientes el destino de los ingresos a proveedores. La mayor parte de las veces, cuando se dan cuenta de la estafa, ellos ya han perdido cientos de miles de euros y los delincuentes los han ganado. Marcos Sarria, como experto en el tema explicó que la mayoría de estos ataques se producen por ingeniería social: “Enganan a un usuario e ese usuario dalle acceso consciente ou inconscientemente ao sistema. A partir de aí chega o ataque.”.

En consecuencia, muchas empresas ya contrataron un servicio de seguridad para proteger sus documentos y ficheros y para que ofrecer cursos de formación a sus empleados. Un servicio que, según Marcos Sarria es muy importante para reducir los delitos y una de las principales formas de combatir el problema a nivel empresarial.

Combatir los ciberataques

Durante la jornada no faltaron los consejos y las directrices para evitar las estafas informáticas. “A nivel personal hay que contrastar siempre toda la información que se recibe, sobre todo si llega por sms o correo. Es muy importante también no facilitar nunca nuestros datos de la tarjeta bancaria ni imágenes del DNI”, indicó el responsable de la Policía Nacional. Y mucho cuidado con clicar en los enlaces que llegan con información que, aparentemente, proviene de una empresa o fuente oficial. “Non se pode pinchar en ningún enlace dos que recibimos e en caso de dúbida é mellor eliminalo. Se é algo verídico poñeránse en contacto de novo de algunha forma”, recalcó Marcos Sarria. Por supuesto, es fundamental mantener planes formativos en materia de ciberseguridad para que la gente continúe tomando conciencia de los riesgos que tienen estos delitos. “Ahora nos parece que todo lo que aparece en una pantalla es verdad. Por eso, hacen falta más conocimientos para que darnos cuenta de que esto no es así. Las charlas como esta ayudan mucho a reducir el impacto de este grave problema”, comentó el miembro del grupo @GuardiaCivil.

La estafa de moda

Los ciberdelincuentes aprovechan cualquier oportunidad para idear una nueva estafa. Este martes se inició el plazo para presentar por internet la declaración de la renta, y como era de esperar, ya están circulando por sms una avalancha de ciberataques con el siguiente mensaje: ‘’AGENCIA TRIBUTARIA. Te califico para un reembolso de impuestos con importe de (cantidad de dinero). Encuentre su formulario en el sitio web’’.

Al final del mensaje aparece un enlace fraudulento que utilizan para robar los datos. Tanto José Araujo como Roberto Valente advirtieron de esta situación para que los ciudadanos estén en alerta.

Las claves para detectar las ciberestafas más comunes

A día de hoy la mayoría de personas pasan el día pegadas a su teléfono móvil o a su ordenador, bien sea por ocio o por trabajo. En consecuencia, los datos personales están cada vez más expuestos y los ciberdelincuentes tienen vía libre para actuar y conseguir dinero de manera muy sencilla. Normalmente, las estafas circulan por sms (smishing), correo electrónico (phishing) o llamada telefónica (vishing). Aunque parece difícil, la forma de identificar estas estafas es sencilla. Con respecto a las llamadas es muy importante no contestar a números sospechosos o con numeración poco fiable, y en caso de haber respondido no facilitar datos confidenciales. Mientras que para detectar el smishing y el phishing es fundamental fijarse en el remitente, pues suele variar alguna letra con respecto al oficial, no clicar en el enlace que normalmente acompaña la información y no descargar ninguno de los archivos adjuntos. Los servicios de seguridad también alertan de que cada vez son más comunes las estafas a través de las redes sociales con un mensaje de WhatsApp similar al que envían por SMS o bien suplantando identidades en Twitter, Facebook o Instagram de empresas o cuentas oficiales. En este caso es muy importante revisar la cuenta desde la que se envía la información y comprobar que la información que llega es verídica, pues una de los fraudes que más se comparten son sorteos falsos.