Primer día de huelga médica en Ourense: aplazadas 30 cirugías y el 80% de consultas suspendidas

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Galicia (CESM) anunció el pasado mes “un tiempo de cuaresma” para que la Xunta de Galicia atendiera una serie de reivindicaciones y mejoras para dar una “asistencia de calidad” a los pacientes. Desde el sindicato aseguran que “esta huelga es una respuesta ante la total falta de voluntad política por parte del Sergas ante cualquier propuesta de mejora”. Y añaden que “es realmente decepcionante los intentos de negociación durante los últimos meses con el gobierno gallego, que acudía a las reuniones con ideas preconcebidas y sin intención de entrar a valorar nuestras propuestas”.

Ayer, diferentes representantes del sindicato en Ourense y también facultativos cifraban el seguimiento en un “100%”. Alberto Escobar, especialista en Anestesia y Reanimación del CHUO y delegado electo del CESM en Ourense, dijo que “desgraciadamente, la huelga trae consigo anulaciones de consultas de pacientes no demorables, pero que también lo necesitaban, no es grato comunicar que se han suspendido muchas operaciones. De los 16 quirófanos que hay en este hospital solamente han funcionado 6 y ellos destinados a cirugía oncológica y traumatológica. El resto de los quirófanos no han funcionado, merced al seguimiento de los facultativos y el 80% de las consultas también se han suspendido”.

Con los datos en la mano pretenden reivindicar su profesión y una mejor calidad asistencial para alcanzar acuerdos en materias organizativas y burocráticas con el fin de ofrecer una “mejor calidad asistencial” y también evitar “mayores” consecuencias en los profesionales. Escobar comentó que “hay un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, ya que han firmado acuerdos en los últimos meses, en este momento los facultativos de Galicia están en el furgón de cola de descanso de personal, libranzas y atención a los pacientes de toda España”.

Piden también retomar las negociaciones ante avance nulos y reivindican una jornada de 35 horas semanales; el incremento del precio de la hora de guardia presencial y localizada, diferenciado entre laborales y fines de semana o festivo, incluidos los MIR; la generalización del complemento específico bajo el principio de igual trabajo igual remuneración; y la declaración de los días 24 y 31 de diciembre como no laborales para el personal sanitario.

En el caso concreto de la Atención Primaria, las peticiones se centran en la implantación de agendas cerradas con un máximo de 25/30 pacientes y un tiempo no inferior a 10 minutos por pacientes para los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, restringiendo la teleasistencia a los casos indicados por el facultativo.

Seguimiento en otras zonas ourensanas

Otro facultativo de la comarca de Verín señaló que “el seguimiento de la huelga fue cercano al 100% y también hubo suspensión de cirugía programada en los quirófanos, no evidentemente de la urgente”. Y añadió que “son datos importantes y pensamos que irá progresivamente aumentando en colaboración de todos los médicos y médicas con el fin de alcanzar una calidad asistencial óptima para nuestros pacientes y queremos que nuestros pacientes se unan también a nuestras reivindicaciones”. Y añaden que “en Atención Primaria tienen 70 pacientes en agenda y con esa agenda no se puede atender a esos pacientes de una forma cualitativa”.

Desde el gobierno gallego señalan concretamente que se cancelaron más de 441 consultas externas en el área, se cancelaron 86 pruebas y se suspendieron más de 35 cirugías. Para la Consellería de Sanidade la huelga indefinida está suponiendo un “seguimiento global del 14,2% en el ámbito hospitalario y un 5% en Primaria en toda Galicia. En Ourense el seguimiento, según la Xunta, fue del 12,8%.