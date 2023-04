La Plaza de Abastos en punto muerto, mientras los placeros llevan 5 años en un edificio provisional

La obra de reforma de la Plaza de Abastos de Ourense vuelve a estar parada tras rematar el proyecto de vaciado y rehabilitación del edificio histórico, y sin plazos a la vista, para el remate del proyecto integral, pues faltan, según afirman los placeros dos apartados fundamentales por redactar y sacar a licitación: la urbanización exterior y accesos al edificio noble, y el proyecto de reparto y distribución de los espacios interiores.

Dada la complejidad de ambos procesos, sobre los que no tienen conocimiento alguno los placeros, y la demora que supondrán ambos licitaciones administrativas, temen que la reapertura de este mercado histórico podría demorarse años.

Mientras tanto los comerciantes se confiesan “hartos de la falta de noticias, y con incertidumbre sobre nuestro futuro”, afirman algunos de los placeros consultados, que cumplirán el próximo mes de junio, 5 años instalados un edificio realojo provisional, con muchas carencias y ubicado en el paseo central de la Alameda, inutilizada para el disfrute público. Un edifico en precario, afirman en el que solo iban a estar 18 meses, el tiempo previsto entonces para el remate de la reforma del edificio civil.

“No nos dan información”

Fuente próximas a la gerencia de la Plaza de Abastos, afirman que, hace ya semanas que remató el proyecto inicial de reforma y vaciado de ese edificio noble, y no se ve a nadie trabajando en el interior del recinto vallado de la plaza. “Desde el Concello e Ourense no hay información sobre nuestro futuro. El alcalde tiene fijación con los placeros como ha demostrado siempre. No estamos ocupando una Alameda pública por gusto, como dice él” lamentan los comerciantes

Todas las instalaciones que tienen que dar suministro a los puestos están sin hacer, y hay una centro de transformación, que es fundamental que es el habrá un suministro eléctrico, y de abastecimiento para las cámaras frigoríficas y todo el entramado que dará servicio a los diferentes puestos.

“Es un trámite administrativo que se dilata y suponemos que no se ha instalado porque no habrá dado Fenosa la licencia. Pero tampoco tenemos información alguna al respecto” indica una portavoz de la Plaza de Abastos.

Como casi todos los grandes proyectos de la ciudad, la reforma de la Plaza de Abastos es una obra que arrastra desde muchos años atrás. El primer proyecto de reforma data de 2009, cuando llevaba el área de abastos el BNG. Era un proyecto de unos 12 millones de euros de inversión, el más ambicioso, aunque los placeros presentaron también otra alternativa encargada por ellos. Nunca llegó a realizarse aquel proyecto integral de la plaza, que incluía la reforma de todo el entorno, un parking, y la zona de “rianxo”, la hermana pobre de la plaza, que no se ha incluido desde entonces en ningún proyecto de reforma de este mercado histórico.

También incluía posible usos lúdicos y de hostelería en la última planta ganada a la plaza bajo techo. El proyecto fue cambiando de manos, según cambiaban los gobiernos y, llegó a presentarse en la planta baja, una infografía para crear una piscina termal, aprovechando la surgencia de agua caliente que abastecía antiguamente al lavadero de la burga. Un proyecto que extraoficialmente pues el futuro inmediato de la plaza es un misterio, ya habría caído también del diseño final. En este mandato la obra sigue en punto cero. Toca seguir esperando