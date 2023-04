El concurso que conmemora el Estatuto de Autonomía premia a cuarenta alumnos

La décima edición del concurso ‘’Premio Estatuto de Autonomía de Galicia de debuxo e redacción escolar’’ galardona a cuarenta escolares de los centros Colegio Divina Pastora Franciscanas, CPR Sagrado Corazón de O Carballiño, CPR Miraflores, CPR Concepción Arenal, CPR Padre Feijoó Zorelle, CPR La Purísima y CEIP Julio Gurriarán de O Barco de Valdeorras. En el acto de entrega de premios, que se celebró este lunes en el Teatro Principal de Ourense, se destacó la alta calidad de los trabajos y la elevada participación, pues se presentaron un total de 129 redacciones por parte de alumnos de secundaria y bachillerato y 180 dibujos de alumnos de educación especial, educación infantil y primaria. Los ganadores recibieron un diploma y un lote de libros y los premiados en la modalidad de redacción también adquirieron un viaje cultural a Santiago de Compostela con visita al Parlamento de Galicia. Además, se hizo entrega de un diploma a un profesor de cada colegio participante como símbolo de agradecimiento.

El Coro Xuvenil Cantigas de Ourense, integrado por niños y niñas de la ciudad, fue el encargado de inaugurar el acto con la interpretación del himno de Ourense y de hacer la actuación de clausura entonando el himno de Galicia, que emocionó y levantó de sus asientos a todos los presentes. Para entretener a los alumnos, el grupo Patruyasos realizó dos pequeñas actuaciones: una de malabares y otra de magia.

Una iniciativa única

La décima edición de este premio anual tuvo como lema ‘’Galicia: catro provincias’’. Una vez más fue la diputación provincial la encargada de organizarlo con el objetivo de conmemorar un nuevo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia. y contribuir a la difusión de su contenido entre la población escolar “A Deputación de Ourense é a única institución en Galicia que celebra ano tras ano con este certame a vixencia do Estatuto, que é a nosa norma institucional básica”, destacó el presidente de la diputación Manuel Baltar. Por supuesto, en su intervención, no faltaron palabras de agradecimiento hacia los ganadores, los participantes, los padres y familias y los profesores y centros. También quiso reconocer el trabajo del jurado, que en esta ocasión, estuvo formado por el vicepresidente de la diputación, Cesar Manuel Fernandez, en calidad de presidente; por la diputada del área de cultura y proyectos audiovisuales, Ana Patricia Torres, como vicepresidenta; por José Ignacio Gómez, del Partido Socialista y Armando Egea de Democracia Ourensana en calidad de vocales; y por el asesor de cultura de la Diputación Aurelio Gómez como secretario.

Descubriendo la importancia del Estatuto

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, no faltó en este acto tan importante para él a pesar de coincidirle en horario de pleno parlamentario. Con su intervención aprovechó para explicar a los más pequeños y recordar a las familias y docentes el significado del Estatuto de Autonomía: ‘’Supón a norma básica que nos permite, entre outras cousas, gobernar e delimitar dende Galicia cales son as nosas necesidades. Antes decidían dende Madrid onde poñer un hospital, un centro de saúde ou unha escola, agora somos nós os encargados de facelo”, aclaró. No faltó tampoco en sus palabras un recorrido por la historia hasta que se consiguió su aprobación el 6 de abril de 1981: “Foi moi difícil de concibir. Foi o traballo de moita xente a que lle debemos moito, pois co seu esforzo algúns tiveron que ser exiliados e outros, incluso perderon a vida” También mostró la importancia de la identidad que hace único el territorio gallego: “O Estatuto delimitou a nosa terra, a nosa bandeira, o noso himno e a nosa lingua, algo que debemos de coidar, porque ninguén coñece Galicia mellor ca nós”, añadió el presidente del Parlamento. Al igual que el presidente de la Deputación de Ourense, también resaltó que esta provincia, en la que el nació, es la única encargada de conmemorar el aniversario del Estatuto año tras año. Por último, agradeció su gran trabajo a los ganadores y participantes y reconoció la importante labor que tienen los profesores a la hora de inculcar a los alumnos valores y conocimientos. Durante el acto, fue una de las personas encargadas de entregar los diplomas y regalos a los premiados junto con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, el delegado de la Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén, el vicepresidente segundo de la Diputación, César Fernández, y la diputada Patricia Torres.

Participación de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta de Ourense, Gabrién Alén, también asistió al acto de entrega de premios. en el Teatro Principal. Durante su participación, entregó los diplomas y lotes de libros a los alumnos ganadores. Al finalizar, posó en una foto de familia con todos los premiados, los miembros del jurado, el presidente del Parlamento de Galicia y el presidente de la Diputación de Ourense.