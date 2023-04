“Con el parkinson se vive”

Las instalaciones de la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Neurodegenerativas (AODEM) sirven de refugio para muchas personas con patologías de diferente índole. Hoy se celebra el Día Mundial del Párkinson, que afecta a más de 160.000 personas en toda España, y desde la entidad pretenden visibilizar una enfermedad con la que se puede vivir.

Esa es la actitud de Manuel de Santos, una persona de 58 años que ayer acudía a su sesión semanal de fisioterapia con la mente puesta en su entrenamiento. Hace año y medio que le detectaron la patología, pero él no pierde el entusiasmo. Malo si lo hiciera.

Manuel comenta que “vivo perfectamente, con el párkinson se puede vivir perfectamente”. Su diagnóstico fue rápido, cuestión de meses. Comenta que le temblaba mucho la pierna izquierda y decidió acudir a su médico de cabecera que le derivó a un especialista. “Me hicieron dos pruebas y ya me dieron el diagnóstico. Fue un proceso rápido, fueron dos meses”, confiesa Manuel.

Se lo tomó “bien”. Sabía lo que era el párkinson, pero no con la profundidad que le enseñaron en Aodem. “Justo en el momento en el que me detectaron párkinson, estaba saliendo de un cáncer de mama, así que decidí tomármelo con filosofía y también con optimismo, pensando que era otra cosa más de la vida y que tenía que afrontarla”.

Principalmente, tiene dos síntomas como son los temblores en el brazo y la pierna izquierda. Dice que en el habla también, pero apenas se aprecia o es mínimo. Su día a día es como el de cualquier persona y comenta que “como cualquier otro, eso sí tengo mucho apoyo de la familia y ayuda. Por poner un ejemplo, me cuesta abrochar los botones de la camisa y me lo hacen ellos a veces”. Aunque la enfermedad es física también tiene un componente psicológico muy importante. Manuel explica que “cuando te lo dicen ya empiezas a pensar cosas, pero no por el presente, si no porque piensas cosas a futuro y esa es una de las peores partes. Te afecta a nivel mental”.

Para mantener una mente sana en un cuerpo activo, se montó su propio gimnasio en su casa para tratar de hacer el mayor ejercicio posible. Se entretiene, le gusta y también le ayuda a controlar los estímulos que le genera el párkinson. Su familia es su principal pilar y de ellos dice que “tengo todo el apoyo y la comprensión, al final ellos también lo sufren”.

Su otra familia es Aodem, dice de ellos que “la entidad tiene mucha importancia para nosotros, los usuarios, porque nos dan todas las herramientas y recursos que tienen para facilitarnos más la vida. Los fisioterapeutas, las trabajadores sociales, las educadoras, las logopedas, todos los profesionales se comportan con nosotros de maravilla y al final eso también es muy importante”.

Él, como otros muchos y muchas, tiene más cuidado con actividades rutinarias como bajar y subir escaleras o tareas cotidianas. Sobre qué palabra le asustó más dice que “el cáncer sin ninguna duda, esa palabra asusta y mucho. El párkinson me lo tomé de mejor forma, pero el cáncer, ya solo pronunciarlo asusta”.

Toma un momento de respiro para contestar a la siguiente pregunta, sobre qué mensaje quiere transmitir en un día en el que él es protagonista. Tras el intervalo de tiempo necesario, dice que “les diría a la gente que se informe, porque muchos, como yo, oíamos que era, nos lo podíamos imaginar, pero no lo sabíamos y si les toca a ellos que no se coman la cabeza, que con el párkinson se vive”.