El Juzgado de Instrucción número dos de Ourense ha acordado el archivo de la pieza de la 'Operación Pokémon' contra el que fuera alcalde de Ourense y actual candidato a la alcaldía por el PSdeG, Francisco Rodríguez, y el entonces concejal de Deportes, Fernando Varela, por la adjudicación de un contrato de limpieza de las instalaciones de un pabellón municipal en el año 2012.

En la causa, instruida por la que fuera titular del Juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, también figuraban como investigados por un delito de cohecho dos empleados del grupo empresarial Vendex. Es la última causa que le quedaba pendiente al exregidor, que ha decidido volver a la arena política como su compañero de siglas José Ramón Gómez Besteiro.

En un auto con fecha del 6 de marzo y al que ha tenido acceso este martes Europa Press, el juez recuerda que, tal y como también se expone en el informe de la Fiscalía, "la investigación solo alcanza a mostrar sospechas o indicios preliminares derivados de investigaciones policiales" y de "escuchas telefónicas" entre los dos empleados de Vendex, que "documentan reuniones y llamadas con el alcalde y el concejal".

Sin indicios suficientes

En este sentido, subraya que la existencia de tales reuniones no constituye un indicio suficiente para concretar la existencia de una promesa, oferta o regalo" con la finalidad de que los cargos públicos influyesen en la adjudicación del contrato, "máxime cuando no consta irregularidad en la tramitación del expediente de concesión".

Además, se refiere a la supuesta compra y entrega de un reloj Rolex al alcalde de Ourense, una cuestión en la que se aludió en otras piezas separadas. Al respecto, apunta que "no resulta acreditada la entrega efectiva" del reloj al regidor ni su vinculación con la adjudicación de algún servicio o contrato público. Además, el magistrado recuerda que dicho objeto no fue encontrado en los registros practicados en el domicilio de Francisco Rodríguez.

Por todo ello, el juez decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al considerar que "no está suficientemente acreditada la existencia del delito investigado". En el auto, el magistrado hace referencia también al informe del Ministerio Fiscal, en el que se indica que solo se cuenta como prueba de cargo con las escuchas telefónicas.

Reacción de Rodríguez

Esta pieza sobre la adjudicación del contrato de la limpieza del pabellón municipal de Ourense es otra de las causas que inició la jueza Pilar de Lara en el marco de la 'Operación Pokémon' que se han ido archivando en los últimos tiempos. Precisamente, la magistrada fue apartada del juzgado de Lugo por dilaciones indebidas.

Tras conocerse la noticia, en declaraciones a Europa Press, el exregidor ourensano y candidato a la Alcaldía, Francisco Rodríguez, ha lamentado la actuación "desproporcionada" por parte de esta jueza y ha mostrado su "tristeza" por el hecho de haber tenido que esperar "11 años".

"A partir de ahí ya es hasta difícil sentir la emoción de una buena noticia después de tantos años. Me alegro de que se haya archivado, pero no se puede reparar el daño causado", ha sostenido Francisco Rodríguez, que pide que en el futuro "no se pueda repetir" este tipo de situación y recuerda que hubo unas 100 personas afectadas por la instrucción de esta magistrada "sin que nadie penara a nadie".