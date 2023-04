Los delitos contra la seguridad viaria se triplican en un año en la capital: “Es una barbaridad”

“Estos datos que tenemos en Ourense son una barbaridad para nuestra ciudad. Hay ciudades gallegas más grandes que no tienen estos datos”. Es la frase de un agente de la Policía Local al reaccionar ante las estadísticas del pasado 2022 sobre denuncias administrativas por una prueba positiva en alcohol en el momento de la conducción.

Los delitos contra la seguridad viaria se multiplicaron por tres en Ourense el pasado añado, pasando de los 350, en 2021, a los 871 en 2022. Una tendencia “preocupante” a ojos de los agentes locales, en referencia a las pruebas de alcohol detectadas y también a las denuncias por conducir sin el seguro preceptivo del turismo o sin hacerlo con la inspección técnica de vehículos en regla.

El ejercicio de 2022 se cerró con 152 denuncias desde la Policía Local por resultados positivos, por la vía penal, en la prueba de alcoholemia. Esta estadística supone un incremento del 26% en comparación a la de 2021, cuando se registraron 111 denuncias. “El fin de la pandemia fue un factor importante, porque nos encontramos con una sociedad que estaba necesitada de vida social y eso hizo incrementar las estadísticas, pero las de este año son una barbaridad. Se triplican las denuncias por dar positivo al volante y eso es por múltiples factores, pero son una temeridad”, dicen desde el cuerpo de Policía Local.

Pero a esta estadística hay que sumarle las pruebas positivas en vía administrativa que llegan a las 719 en el 2022 por las 239 que se registraron en 2021. Los agentes reiteran que es “una barbaridad, en términos sociales”. Una cifra que se triplica en un año en el que la vida social se recupera y los hábitos de la prepandemia vuelven a ser los que gobiernan el día a día de la vida social.

"Estos datos también son preocupantes"

Otro de los aspectos más destacados en materia de seguridad viaria son las denuncias administrativas interpuestas por carecer del seguro pertinente y por no tener la inspección técnica del vehículo (ITV) en regla. “Estos datos también son preocupantes, este año detectamos el doble de infracciones en este sentido, no es normal”, dice un agente del cuerpo. Y es que en el año 2021 las denuncias por carecer de ITV vigente eran de 710, mientras que el pasado año fueron 1.693 personas que pillaron sin el trámite obligatorio.

A esta cuestión se le suman los conductores que circulan con total normalidad sin el seguro del turismo. Los agentes ourensanos detectaron a 353 personas sin cobertura en el 2021, mientras que el pasado año pusieron 572 denuncias por dicho motivo, casi el doble.

El balance total de estas dos cuestiones (ITV y seguro) sumó en 2021 un total de 1.063 denuncias mientras que el pasado año se incrementaron hasta las 2.265. “Duplicamos estos datos, que supone que hay mucha gente que no está haciendo las cosas como hay que hacerlas. Todo el mundo debe pasar la ITV en el periodo que le corresponde y llevar un seguro del vehículo. Hay que concienciar que esto es sumamente importante para uno mismo y para el resto de la comunidad vial”, dicen desde el cuerpo.

Las estadísticas no se reducen a estas causas si no que suman otras como la negativa a realizar pruebas de alcoholemia (12 casos), la pérdida de vigencia de permiso de conducir y seguir circulando (56 casos), la suspensión temporal del permiso y continuar utilizando el coche (29) y no obtener nunca la autorización pertinente y conducir sin permiso (32).

Un mínimo porcentaje de estos casos son reincidentes, con tres y ocho denuncias a dos personas por vigencia del permiso y con tres denuncias por suspensión temporal del permiso a otra en un mismo año.

Más policías en las calles

El refuerzo en recursos humanos para la Policía Local, la coordinación entre las diferentes fuerzas y cuerpos del Estado y los amplios dispositivos del ocio nocturno en diferentes calles de la ciudad son algunas de las causas por las que los agentes detectan más infracciones al volante. “Pasamos de estar dos o cuatro policías una noche, a tener turnos con cuatro o cinco patrullas más la colaboración de la Policía Nacional. Eso se nota, y al estar en la calle con más presencia policial, detectas más infracciones”, dicen los agentes.