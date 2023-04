Ourense registra tres jornadas de calor “veraniego” con 30º

El barrio de As Lagoas en la ciudad, Leiro, Arnoia, el barrio de A Ponte y el municipio de Castrelo de Miño. Estos fueron los cinco puntos más calientes de la comunidad de Galicia y todos ellos, en la provincia de Ourense. La ourensana vive unas temperaturas veraniegas “adelantadas” en una Semana Santa en la que el turismo se refugia en las terrazas, dentro de los monumentos y en las riberas del Miño, principalmente.

La Agencia Gallega de Meteorología registraba que los citados cinco puntos más calientes superaban los 29º e incluso tres de ellos los 30º, en una de las jornadas más calurosas de estas “mini vacaciones”. Ayer, la imagen de la ciudad era la de unas zonas termales abarrotadas de bañistas. Unos disfrutaban de las aguas termales y otros inauguraban la temporada de río.

Pero no todo es calor durante el día si no que las variaciones térmicas en algunos lugares de la provincia tenían una diferencia de más de 25 grados entre la primera hora de la mañana y el calor durante la tarde. Las previsiones es que ayer se alcanzasen las temperaturas máximas de esta semana, disminuyendo hacia los próximos días con menos variación térmica y con unas máximas que no pasarán de los 30º.

El volumen de turistas en la capital y los puntos más turísticos se mantenía similar al de los días anteriores, en una Semana Santa en la que el sector hostelero y hotelero esperaba una gran ocupación. Adicionalmente a las visitas turísticas, hay que sumarle las citas gastronómicas que se celebraron por la provincia como la XIII Festa da Vitela en el municipio de O Bolo; la Festa da Richada con cachelos de Amoeiro; y la XVIII edición de las rutas das “Covas de Seadur”, donde estuvieron representantes de la Xunta de Galicia.

El marzo más calido desde 2012

La Agencia Gallega de Meteorología (Meteogalicia) publicó un informe sobre el mes de marzo y lo sitúa como el marzo más caluroso desde que hay registros. En concreto, la temperatura media se registró 1,2º por encima de lo esperado “lo que supone que fue el marzo más cálido desde 2012”. El valor medio de las temperatura máximas fue de 15 grados, registrándose los valores más altos en los valles del Sil y del Miño, en la provincia de Ourense, con valores próximos a los 20 grados. En el caso de las mínimas, el macizo central ourensano, en concreto en la zona de Pena Trevinca y Manzaneda, y en la comarca de A Limia se alcanzaron los -0,1º. En cuanto a las precipitaciones fueron un 9% superiores al valor climático normal, por lo que se considera un mes ligeramente húmedo.