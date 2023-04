La feria como método de ahorro

La inflación afecta cada día más al bolsillo de los consumidores. Llenar la cesta de la compra ahora por el mismo precio que hace un año es misión imposible. Y aunque, según los datos del INE, el IPC del mes de marzo desciende hasta el 3,3% con una caída de más de dos puntos y medio desde el mes de febrero, los precios continúan disparados. Esta situación ha llevado a muchas personas a cambiar sus hábitos de compra. Elegir marcas blancas o recorrer diferentes negocios eran las opciones más recurrente. Sin embargo, ahora, la gente se decanta cada vez más por los mercadillos. En ellos se pueden encontrar todo tipo de productos, desde ropa a comida pasando por joyas, bolsos o productos de cocina por un precio muy asequible.

En Ourense, los vendedores de la feria reconocen que desde hace unos meses son muchas las personas que llegan en busca de ofertas. “A la hora de comprar la gente prefiere venir al mercadillo porque es más barato. Aunque notamos que no quieren gastar mucho porque la situación es muy complicada para todos. Incluso regatean”, confiesa Abelardo, que tiene un puesto de zapatos. A él, como a la mayoría de mercaderes, no le ha quedado otra opción que hacer una pequeña subida de precios. Otros, como Adolfo, que vende joyas y bisutería, hacen un esfuerzo y, de momento, no aplicaron ningún incremento. “Estamos aguantando por los clientes, a la gente ahora le cuesta gastar el dinero y si encarecemos los productos para nosotros es peor”, explica. Aunque es de los pocos que mantiene esta medida.

Aumentan los clientes

Carmela, una vecina ourensana, no perdona una feria desde que los precios se dispararon. “Sempre me gustou vir, pero agora non o dubido. De feito, xa son clienta vip, hai un vendedor que me envía polo móvil o catálogo para que elixa o que máis me gusta”, desvela entre risas. Por supuesto, este sábado no dudó en aprovechar las ofertas: “Acabo de mercar quince pares de calcetíns por cinco euros, e nun comercio calquera váleche só un par mínimo cinco euros. Tamén comprei un par de zapatos por 12 euros. É certo que subieron un pouquiño os prezos, pero non hay comparación coas tendas”.

María es otra clienta que se acerca a cada mercadillo en busca de buenas ofertas. Eso si, asegura que “es muy importante saber comprar para que no te den gato por liebre, pues hay muchas cosas de segunda mano”. Ella también nota que ahora se acerca más gente a la feria para ahorra dinero, pues, “aunque muchos aplicaron pequeñas subidas, sigue siendo la opción más económica”.

Los puestos de verdura y fruta también estaban abarrotados, pues cada vez son más las personas que se dan cuenta de que llenar la despensa sale más barato en la Praza de Abastos que en las grandes superficies. “Vengo todos los sábados. El precio es muy económico y además, los productos son más naturales y con calidad. Aquí no noto tanto la subida como en el supermercado”, comenta Julia. “Eu tamén veño todos os sábados. Comprar aquí non é nada caro, unha leituga da casa costa un euro. Ademáis, non quero que morran este tipo de negocios”, añade Isabel mientras compra en el puesto O Rianxo.

“Mantemos o prezo ó máximo”

Rosa lleva toda la vida vendiendo fruta y verdura en su negocio O Rianxo. Es una de las pocas que no aplicó subidas: “Mantemos o prezo ó máximo, incluso estamos perdendo ganancias. Menos mal que agora cada vez ven máis xente e estamos repuntando”.

“La gente compra más en la feria”

Rocío tiene un puesto de ropa y cada vez aprecia una mayor demanda: “La gente compra más en la feria que en el comercio. Aquí una camiseta cuesta diez euros y en una tienda cuesta dieciséis”.