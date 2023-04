La Valedora do Pobo admitió las 5 quejas presentadas por el PSOE de O Irixo, y requiere a este Concello para que en 15 días informe de porque deniega el acceso a más de una docena de expedientes solicitados. Su portavoz, Iago Fariñas Valiña, registró solicitudes ya en el mes de agosto, septiembre y noviembre de 2022 y febrero 2023 sin que el alcalde concediese dicho acceso. Van ya para 9 meses en lo que el regidor no muestra los expedientes de justificantes/facturas de la cuenta general del año 2021, compra/venta de castañas y comercialización, fabricación de harina, organización de la“Feira do Tellado” y “Festa do Cabalo” 2022, de la “Marca Irixo” y “tienda de la marca Irixo”, de la programación y/o conciertos, actuaciones, y actividades verano de 2022, contratación de personal del concello, talleres de empleo, expedientes de diversas obras, y empadronamientos.

Vilar de barrio La plataforma vecinal de Vilar de Barrio, Porto, Maús, Arnuide y Borrán piden amparo a la Valedora para que los gobiernos de San Xoan de Río y Vilar de Barrio le entreguen información sobre el parque eólico proyectado.