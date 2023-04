Ourense es la provincia gallega con más bajas de autónomos y la única que perdió afiliados en marzo

Ourense es la única provincia gallega que ha perdido trabajadores por cuenta propia en el mes de marzo. Así lo refleja el informe de afiliaciones a la Seguridad Social publicado este martes, con cifras negativas en el régimen especial de trabajadores autónomos. Un dato que se une al hecho de que esta provincia es la única, junto con la comunidad de Madrid y la ciudad autónoma de Ceuta, en la que subió el paro en marzo, frente a una caída generalizada del desempleo en todo el país.

Así, y con 22.620 inscritos en este epígrafe especial, Ourense apenas concentra el 11% de los trabajadores autónomos del conjunto de Galicia. Además, es la provincia con la peor evolución en este régimen en lo que va de año.

El informe mensual elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, recoge una caída del 0,8% en el número de afiliados ourensanos por cuenta propia, el doble que la media gallega, situada en el 0,4%. Desde diciembre del pasado año, la provincia ha perdido 178 trabajadores autónomos, a un ritmo de dos cada día.

Estos datos son un reflejo de una tendencia generalizada en Ourense, que también presenta los peores datos de Galicia si se analizan con perspectiva interanual. Desde marzo de 2022, la cifra autónomos cayó un 2,3%, de nuevo el peor dato en relación al resto de provincias, y prácticamente el doble que la media gallega, que también en negativo, se situó en un -1,2%, lo que supone una pérdida de 2.434 trabajadores autónomos en el conjunto de la comunidad, 535 de ellos en territorio ourensano. De media, 1,5 emprendedores se dieron de baja cada día en el régimen especial de autónomos durante el último año en Ourense.

“Estimamos que entre el 10% y el 15% de las bajas que se producen cada año son jubilaciones, y esto está pasando, sobre todo, en el comercio y la hostelería”

El efecto demográfico, señala David Martínez, presidente de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense, tiene mucho que ver en lo que también denomina como una “deriva” del sector de los autónomos, ya que la provincia ha entrado en una dinámica en la que se registran muy pocas afiliaciones, pero no dejan de sucederse las bajas. “Estimamos que entre el 10% y el 15% de las bajas que se producen cada año son jubilaciones, y esto está pasando, sobre todo, en el comercio y la hostelería”, explica Martínez.

A esto se añade otro efecto que tiene que ver con la edad de los profesionales, añade el presidente del colectivo de autónomos ourensanos, y es la posibilidad de cotizar sin actividad económica, una opción permitida de cara a la jubilación para la cual existen convenios especiales en la Seguridad Social. “Esto también está afectando y lo que queremos desde la asociación es analizar hasta qué punto el fenómeno demográfico tiene efecto en esta tendencia”, señala David Martínez.

El comercio, entre los más afectados

El comercio es, precisamente, uno de los sectores que más trabajadores autónomos pierde en la provincia de Ourense. Actualmente, figuran en este epígrafe 5.093 afiliados, 68 menos que en diciembre de 2022, lo que supone una pérdida del 1,3% en lo que va de año. Esta actividad es la que concentra el mayor número de emprendedores en la provincia: el 22% de los autónomos ourensanos trabajan en este sector.

Le sigue la construcción, una actividad que también pierde activos y la única en la que aumentó el paro el pasado mes de marzo. Son 3.432 los trabajadores inscritos en este epígrafe, que soporta una contracción del 1,6% en 2023 tras perder 56 afiliados desde el diciembre pasado.

La agricultura es la tercera actividad con mayor número de afiliados autónomos –2.621 en marzo–, tras perder 45 en lo que va de año, un 1,7% de su censo. Le sigue la hostelería, con 2.354 inscritos y un salgo de -7 respecto a diciembre.

Los únicos sectores que no pierden activos son el inmobiliario, las actividades profesionales, científicas y técnicas, las administrativas, sanitarias, educación y artísticas y entretenimiento.

Un análisis exhaustivo

Desde la asociación de autónomos, David Martínez, señala que este régimen de afiliación requiere “un análisis exhaustivo”, ya que “la deriva puede ser negativa para la economía”. Incide en que hay un número importante de emprendedores de entre 30 y 40 años que iniciaron su actividad por cuenta propia antes de la pandemia “pero que no pueden continuar porque las cifras no dan, hay más gastos que ingresos. Además, se está viendo que la cotización en base a los ingresos estimados no baja, como se preveía. El efecto fiscal no hace atractivo ser autónomo”, lamenta.