Ourense, junto con Madrid y Ceuta, son las únicas localidades españolas en las que aumentó el paro durante el mes de marzo. Frente a la bajada generalizada en todo el país, la provincia sumó 32 desempleados, lo que supone una leve subida del 0,2% respecto a febrero. Pero si se analiza el dato en relación al de hace un año, el desempleo se contrajo un 4,4% en la provincia, ya que se contabilizan ahora 756 desempleados menos que en marzo de 2022.

La construcción (+12) y el colectivo de personas sin empleo anterior (+67) son los únicos sectores que han sumado inscritos en este último período, mientras que la agricultura (-12), la industria (-9) y el sector servicios (-26) han visto recortadas sus cifras en el último mes.

En total, Ourense suma 16.553 personas buscando empleo, de las que 9.547 son mujeres y 7.006 hombres. La secretaria xeral de Comisiones Obreras en Ourense, Ana Barrios, incide precisamente en la brecha de género en el mercado de trabajo, y también en las escasas oportunidades de empleo para la gente joven en Ourense. “As mulleres continúan a ser as máis castigadas, 12 homes e 55 mulleres que non atopan o seu primeiro emprego”, señala. “O noso mercado laboral non oferta posibilidades de emprego ás persoas mozas polo que o seu futuro vese totalmente condicionado a ter que abandonar a nosa provincia”, lamenta.

Aumentan las afiliaciones

Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, marzo se cerró con 103.744 inscritos, 233 más que en febrero y 803 por encima de la cifra de 2022, lo que supone un incremento del 0,8% en el número de cotizantes. Desde UGT Ourense, el secretario xeral, Cristóbal Medeiros, destaca la mejora en la calidad del empleo, con el crecimiento del contrato indefinido. Pone de relieve que en marzo se firmaron 4.880 contratos, de los que el 40,6% son de este tipo.

Frente a esto, la CIG incide en que los afiliados con contrato fijo discontinuo se multiplicaron por cuatro en Galicia desde 2009, lo que conlleva una mayor “precariedade e parcialización do traballo”.

Por su parte, la Conferderación Empresarial de Ourense, CEO, señala que, de manera global, los datos de empleo “demuestran que el mercado laboral está aguantando bien en un contexto de constante inestabilidad económica, tanto en nuestro país como en el resto del continente”. Asimismo, destaca que las cifras “siguen sin registrar los casos catalogados como fijos discontinuos pero que cobran prestación y en muchos casos siguen en búsqueda de empleo”.