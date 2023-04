Los concejales del grupo Coalición de Centro Democrático, que engloba a los llamados concejales díscolos del actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome –que abandonaron ya en la primera etapa de bigobierno las filas de Democracia Ourensana, el partido del regidor, al que denunciaron–, llevarán una moción al próximo pleno municipal en la que piden a los grupos de oposición, en particular a PP y PSOE, un compromiso adquirido ante la corporación de que tras las elecciones del 28 de mayo no harán ningún pacto de gobierno con Jácome.

La exconcejala de DO y ahora candidata de CDC al Concello María Dibuja defiende esta moción porque los 11.913 votos que consiguió Democracia Ourensana, en las elecciones de 2019, “fueron por que quería que Baltar no siguiese al mando de la Diputación. Se creían los votantes, a pies juntillas, la crítica voraz y exacerbada que hacía Jácome al PP, en sus redes y en su televisión, para finalmente pactar con Baltar a cambio de la Alcaldía lo que consideran “una traición” de DO a los votantes” ,afirman.

Añade María Dibuja que “esta traición a los votantes de DO, se trasladó inmediatamente a los simpatizantes del partido, y muchos se apartaron inmediatamente, al igual que dos de los seis concejales de DO que votaron la investidura. Fueron las primeras en apartar”, explica la candidata.

Insiste en que lo que él vendió “como un pacto por el bien de Ourense, tuvo como objetivo único” indican lo que consideran es el “propio beneficio” del ahora alcalde de la ciudad.

Compromiso plenario

La concejala y candidata a la Alcaldía, María Dibuja, afirma que “al detectar que las irregularidades que se estaban cometiendo en el partido, y que se podían trasladar a las arcas del Concello, cinco de los seis concejales de DO, y la totalidad de los del PP, os cuales alegaron desconfianza, se apartaron del Grupo de Gobierno, forzando la dimisión de Jácome” ,afirma. Por eso ahora pedirán al pleno, que nadie pacte con él.