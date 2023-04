Con el cambio de estación también se renueva el ropero de la tienda Comercio Xusto que la ONG Solidariedade Internacional de Galicia tiene en Ourense.

El establecimiento, en la calle Bailén, número 4, de la ciudad, ofrece desde ayer, y hasta el 17 de abril, la oportunidad de dar una nueva vida a las prendas de ropa que han quedado relegadas en el armario y luchar así contra la “contaminante industria textil”. Estos son los motivos que hay detrás de la campaña que cuatro veces al año, coincidiendo con el cambio de estación, impulsa este colectivo. En la ciudad de As Burgas tiene su sede en el casco histórico, en la tienda de Comercio Xusto.

Lara Barreiro Blach es técnica de Soliedaridade Internacional Galicia y este lunes abrió la campaña en el establecimiento. Comenta que esta actividad surgió hace años por iniciativa del voluntariado de Ourense de la ONG gallega para ofrecer una “alternativa a la contaminante y explotadora industria textil”. Nació con la doble intención de prolongar la vida de las prendas de ropa y plantar cara a la industria textil.

Un problema global

“Queremos sensibilizar sobre el problema global que conlleva toda esta industria, la contaminación y la esclavitud de las personas que trabajan en esto, y también, y sobre todo, fomentar la colaboración”, explica Lara. Así, desde este lunes, todas las personas interesadas en participar pueden hacerlo tanto entregando como recogiendo ropa, o las dos cosas a la vez, sin que medie transacción económica. “Puedes traer y llevar ropa, llevar sin traer, o dejar y llevar, es libre”, explica Lara. Pero no se trata de un contenedor de ropa vieja y usada, si no que se trata siempre de dar otra vida a prendas en buen estado que uno ya no se pone, pero que pueden servir a otras personas.

El intercambiador recoge y ofrece ropa infantil y de adulto. La sección de bebés y niños funciona muy bien, apunta Lara, debido a que es ropa que “muchas veces queda nueva”. La iniciativa, añade, “tiene muy buena acogida, hay gente que llama por teléfono para saber cuándo empieza”. De hecho, “es una de las actividades que hacemos en Comercio Xusto con más participación”.

El intercambiador abrió este lunes y estará activo hasta el 17 de abril en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30, de lunes a viernes, y los sábados de 11.30 a 14.00 horas.