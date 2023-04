Más de 500 negocios de la ciudad se apuntaron ya a la campaña del bono comercio del Concello

Más de 500 comerciantes de la ciudad se han adherido ya, como establecimientos asociados, a la campaña del bono comercio por la que el Concello de Ourense concede esa ayuda monedero por valor de 100 euros a cada vecino censado en la capital, independientemente de su edad, para gastar solo en los negocios de capital ourensano, el llamado pequeño comercio local de la ciudad.

El alcalde Gonzalo Pérez Jácome presentó ayer el inmediato arranque de esta campaña, cuya solicitud arranca para los ciudadanos el próximo 10 de abril y concluye el 10 de mayo. Toda la información se puede consultar en la página electrónica www.bonosourensecomercio.gal.

La presentación de esta campaña la hizo el alcalde con fotografía inusual: rodeado no solo de los representantes colectivos de comerciantes, CEO, federaciones de hostelería y comercio. También invitó entre muchos otros a representantes de los grupos políticos del PP, PSOE y BNG, pues reconoció que este campaña de rescate al comercio local salió adelante por consenso de toda la corporación y “la partida de 10.000.000 de euros que habilitamos se consiguió con el apoyo de todos los grupos en un pleno” , subrayó.

Jácome reconoció que ayer era el último día permitido para la presentación de proyectos municipales, y exhibición de trabajo hecho, pues entra en vigor el Real Decreto que según la Ley Electoral no permite hacer o darse publicidad hasta el 12 de mayo, que arranca la campaña electoral. Era por tanto su última foto de mandato municipal independiente de quien gane tras el 28 de mano, las elecciones.

A partir del 10 de abril

Los establecimientos de comercios, también de hostelería, de capital local y de menos 50 habitantes, entran dentro de la lista de establecimientos que se pueden adherir a esta campaña y en el que, por tanto podrán sus bonos, de 100 euros, los vecinos que los hayan solicitado, ciudadanos de cualquier edad censados en Ourense.

Tienen que empezar a realizar el proceso de solicitud del día 10 de abril, al 10 de mayo, y canjear ese dinero en uno o varios locales de su elección, en ese mismo plazo de tiempo.

Vecinas y vecinos podrán solicitarlos en la página web del Ayuntamiento, www.bonosourensecomercio.gal, utilizando un ordenador, teléfono móvil o tableta para descargar su bono. También se puede de forma presencial, solicitando cita en el Concello para retirar el impreso. No es imprescindible hacerlo en los primeros días, ya que “hay bonos para toda la población”, dado el montante económico de la convocatoria.

Es decir que esos 10 millones son una asignación previsiblemente muy superior a la demanda prevista, puesto que hay 105.000 vecinos y vecinal, llegaría para más de 100.000 personas, pero jamás lo solicita el 100% que cumple los requisitos para ello.

El bono, aseguró el alcalde, será “tremendamente fácil de consumir”, ya que “no está condicionado”: funciona como un monedero y se puede gastar todo en una sola compra o en varias. También será posible utilizar los bonos de varias personas en una misma compra comercial o consumición de hostelería.

Entre los asistentes que acudieron al acto de presentación de esta campaña, que arranca ya, después de Semana Santa, estaba el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández Ojea, quien agradeció la iniciativa de apoyo a los sectores de comercio y hostelería. Destacó que el comercio y la hostelería local, generan empleo y un porcentaje de un 11 al 12% del producto interior bruto.

Para la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, presente también en el acto, “actividades como esta van a potenciar mucho el consumo en el pequeño comercio”.

Recordó que, sobre todo después de la pandemia, se ha producido el aumento de la venta online, “y esto es preocupante para el pequeño comercio”.

La adhesión de los comercios que quieran participar está abierta y podrá formalizarse hasta el próximo 15 de abril. Las bases pueden consultarse asimismo en el BOP del 17 de marzo de 2023.

En el caso de los vecinos y vecinas residentes en la ciuda, estos podrán solicitar su bono y gastarlo desde el 10 de abril hasta lo 10 de mayo. Toda la información figura en www.bonosourensecomercio.gal.

Un respiro para una ciudad con más de 3.000 comercios y locales de hostelería, con cierres en cadena en la pandemia

El bono comercio fue una idea planteada y llevada a cabo durante la pandemia , y en dos fases. En la primera se dieron ayudas directas al comercio local para paliar la difícil situación del parón por confinamiento. Posteriormente en 2020, se acordó también una modificación de crédito para repartir un bono comercio a cada ciudadano para que lo gaste en el comercio y hostelería local. Esto beneficia al negocio adherido a la campaña y al propio beneficiario de ese vale monedero.La situación fue dura. En los meses duros del confinamiento llegó a cerrar un negocio cada tres días. El censo de establecimientos comercios locales y hosteleros, supera los 7.000 en la provincia , de los que en Ourense ciudad hay más de de 3.000. Los datos del Directorio Central de Empresas, Dirce, dependiente de Estadística, incluyen en la provincia en el mismo epígrafe a negocios de comercio, hostelería y transporte. Dan una cifra en 2022, la última que se publica, de 8.537 establecimientos en la provincia, es inferior a las de 2020, cuando arrancó la pandemia que era de 8.816. No se nota, sin embargo, apenas cambio en los datos específicos referentes al municipio de Ourense, que hablan de que bajaron de los 3.081 en 2020, a los 2.931 en 2022. Eso se debe a que la brutal caída se frenó con la apertura de nuevos establecimientos a partir de 2022. El alcalde subrayó que, esos 100 euros del bono hay que pedirlos y gastarlos. “Algún vecino me dijo que él renunciaba y lo dejaba a otro porque no lo precisa; pero esto es un bono social” indico Jácome sino bono comercio para ayudar al comercio local.