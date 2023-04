La corporación provincial de Ourense, debatió, ayer en sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, las bases que regirán en 2023 para las cuatro líneas de trabajo del programa BenOurense, un plan de asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en materia de servicios sociales comunitarios. Se trata de los programas de Ayuda en el Hogar Básico (SAF), personal técnico, Puntos de Atención a la primera Infancia (PPAI) y servicios complementarios, con un presupuesto total de 1,7 millones de euros.

El SAF básico incluye una cuantía de 1,2 millones, donde 299.511 está destinado al personal técnico de la Diputación. Otro de los programas dedicados al mantenimiento de puntos de atención contará con 105.000 euros, así como ese mismo importe irá destinado a los servicios complementarios de la atención a la infancia.

En la sesión de ayer, en otro orden de cosas, se aprobó una modificación de créditos por importe de 2,3 millones de euros con cargo al remanente de tesorería del pasado ejercicio. El expediente consta de un crédito extraordinario por importe de 500.000 euros, que serán destinados a dotar de fondos el convenio firmado con Sogarpo para facilitar la financiación de proyectos de pymes y autónomos de la provincia.

En el capítulo de honores se ratificó el inicio de dos expedientes de reconocimiento como Hijas predilectas de la provincia a las doctores Antonia Ferrín, a título póstumo, y María Crespo, además de conceder la Medalla de Oro de la provincia al investigador Antonio Carreño.

La sesión comenzó con el pronunciamiento favorable de la corporación a una declaración institucional de apoyo la una iniciativa legislativa popular que pretende restaurar el texto fidedigno del himno gallego: la composición Os Pinos, un poema de Eduardo Pondal con música de Pascual Veiga.

PSOE: “La justicia confirma las irregularidades de las ayudas”

El PSdeG-PSOE destacó ayer que la justicia “confirmó la existencia de irregularidades en el procedimiento de concesión de las ayudas económicas de la Diputación de Ourense a los autónomos y autónomas, la causa de la pandemia”. Ayer, Manuel Baltar, el presidente de la Diputación, daba a conocer el sobreseimiento del recurso presentado por los socialistas contra la sentencia desestimatoria en primera instancia. Ahora, el portavoz, Rafa Villarino, asegura que la sentencia “certifica las irregularidades cometidas por el gobierno de Manuel Baltar al admitir cómo válidas solicitudes inscritas antes de la apertura del plazo, tal y como denunciamos los y las socialistas. La filtración que destapamos hace casi tres años quedó ampliamente documentada y ratificada en la sentencia”, resalta. Desde el PSdeG-PSOE ourensano anuncian que están valorando recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y también abrir la vía penal, una vez reconocida la existencia de irregularidades en las bases de regulación de estas ayudas a autónomos y autónomas. El fallo del juzgado del contencioso-administrativo número 1 de Ourense asevera que “asiste razón cuando afirma la existencia de irregularidad en el procedimiento de convocatoria de este tipo de ayudas” y matiza que estamos ante una “irregularidad no invalidante” al no agotarse los fondos públicos dispuestos. En base a esto concluye que “las resoluciones de otorgamiento derivadas de la aplicación de las bases impugnadas si hubieran mantenido igual de no haberse cometido lana infracción”.