El Archivo Histórico Provincial de Ourense conmemora el 80º aniversario y expondrá La ciudad de Ourense en los documentos del Archivo Histórico Provincial de Ourense, en la que hará un recorrido por la historia de la ciudad reflejando distintos aspectos de esta: las instituciones, el urbanismo, la vida cotidiana y las fiestas, entre otros.

También acoge las exposiciones permanentes San Francisco: arquitectura y historia y Documentos Históricos de Ourense, que ofrecen un recorrido por las vicisitudes del edificio así como una antología de reproducciones documentales monásticas.

Ayer, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, estuvo ayer en el Archivo Provincial de Ourense para publicitar 15 nuevas exposiciones que “pondrán en valor su legado documental alrededor de figuras relevantes de las artes y de las letras”. El representante de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades animó a visitar las exposiciones con una “amplia y variada” actividad que permitirá “abrir un poco más a la sociedad el valioso trabajo que realizan los trabajadores de estos centros en la custodia de documentos sobre nuestra historia y el pasado de Galicia”, expresó.

En este sentido, destacó que el Plan Generación Cultura con el que este año la Xunta está trabajando “ahonda precisamente en esa preservación del legado patrimonial y documental en uno de sus cinco ejes de actuación, con la intención de divulgarlo y conservarlo”.

En concreto, serán exposiciones que hablarán sobre figuras como Picasso; la archivera, docente e historiadora Olga Gallego; la fotógrafa Mary Quinteiro; o la profesora María Barreiro, entre otros.

Galegas destacadas: María Barbeiro y Picasso y la Escuela de Belas Artes da Coruña, será en A Coruña; Voces esquecidas. As mulleres do Hospital de Conxo, será en la Ciudad de la Cultura; en Lugo tendrá lugar A cidade e a xente IV y Apeo da Ferreiría do Incio; y en Pontevedra, O fondo fotográfico y A arquitectura da auga.