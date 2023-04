El 55% de los conductores tienen o superan los 50 años, un 3% más que hace un lustro

Los datos del censo de conductores de la provincia de Ourense van acordes con su marcado envejecimiento poblacional. Y es que, según las cifras aportadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) algo más del 55% de los que están en posesión de algún permiso tienen 50 años o más.

En esta línea, un total de 20.342 superan los 74 años y 13.766 están en el grupo etario entre los 70 y 74. Son casi el mismo número que los que tienen entre 15 y 34 años –que en total sumarían 31.607 personas–.

Un lustro antes esta tendencia ya se registraba –aunque en un porcentaje algo inferior– pues los conductores con más de 50 años en 2018 eran casi el 52% del total de los censados en los registros de la DGT. Los más jóvenes –entre 15 y 34 años– suponían 35.047 (3.440 más que en la actualidad).

Estos datos se deben, por un lado, al envejecimiento poblacional anteriormente mencionado y, por otro, a que los jóvenes ya no consideran algo urgente sacarse el carné –entre otros motivos porque los medios de transporte público son cada vez más baratos y eficientes–. Además, son varios los estudios sociológicos que señalan que cada vez son menos los que esperan con ganas cumplir la mayoría de edad para obtener el permiso B1. Entre las posibles causas estarían el auge de los patinetes eléctricos o las bicicletas y la conciencia ecológica.

Otro cambio de tendencia reside en que aquellos que asisten a clases teóricas para aprobar el test son cada vez menos. Muchos repiten modelos similares hasta que el número de errores que cometen esté por debajo del permitido y se presentan –y aprueban– sin tener un conocimiento global de las normas de circulación. Esto sucede con el carné de coche pero no con otros permisos en los que hay un número obligatorio de horas teóricas antes del examen oficial.

En cuanto a esto, la DGT señala que las clases explicativas con profesores son “necesarias de cara a una mejor formación del alumno y poder interactuar con él para fomentar la adquisición de determinados conocimientos y trabajar comportamientos, percepciones y actitudes”. Impartir teoría sobre seguridad vial y concienciación, documentación, normas de circulación y alumbrado, señalización, velocidad, conducción preventiva y eficiente, maniobras, mecánica y mantenimiento del vehículo o seguridad activa y pasiva son las mejores herramientas para prevenir accidentes.

“A través de la Confederación Nacional de Autoescuelas solicitamos muchas veces a la DGT que hubiese un número de horas de formación teóricas exigibles para sacarse el B1. Hace un par de años casi conseguimos que se apruebe un curso de 8 horas, un módulo de concienciación y sensibilización. Pero al final no salió adelante por motivos ajenos a la dirección general”, explica Luis Novoa, presidente de la asociación provincial de autoescuelas de Ourense.

Uno de los motivos que se argumentaron para denegar la propuesta fue que podía encarecer el proceso de adquisición del carné. No obstante, los centros formativos que ofrecen clases teóricas ya lo hacen de un modo gratuito sin añadir ningún sobrecoste a los matriculados. “Sería muy importante para que los futuros conductores conociesen todos los factores de riesgo. Más, si cabe, cuando hoy en día la mayoría de los accidentes de tráfico no se deben a defectos de los vehículos o el mal estado de las vías, sino a despistes humanos, como mirar el móvil o exceder la velocidad permitida y a infracciones como el consumo de alcohol o drogas antes de ponerse al volante”, advierte el también responsable de Autoescuelas Alonso.

Este mismo profesional reconoce que cada vez son menos los jóvenes que se sienten motivados para sacar el carné de turismo. Y sostiene que el factor sociológico está siendo determinante, puesto que los precios de las clases prácticas llevan años estancados –antes de la pandemia eran similares a los actuales, pese a la última subida de los carburantes–.

“Que no les haga falta para desplazarse al puesto laboral o viajar de manera independiente influye. Ya no hay la demanda de hace dos o tres décadas cuando en el verano de los 18, al finalizar selectividad, lo primero que hacían era apuntarse a la autoescuela”, remata Novoa.

“Es bastante sospechoso cuando alguien se matricula y luego no asiste a clase o no hace tests en la plataforma”

En los últimos meses –desde que comenzó 2023– fueron identificados tres individuos diferentes copiando durante el examen teórico de la DGT en Ourense. Todos eran de origen paquistaní –residentes en Tarragona y Girona– y llevaban en la ropa cámaras con las que filmaban la pantalla. Otra persona, que leía las preguntas, les transmitía las respuestas a través de un dispositivo que se introducían en el oído. Ambos objetos son difícilmente detectables por lo reducido de sus dimensiones.

En relación a esto, la DGT recuerda que, de sospechar la presencia de algún alumno que pudiera hacer uso de medios tecnológicos que faciliten la superación de la prueba de manera fraudulenta, se da aviso al Grupo de Información y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civl (GIAT) –que procede a la comprobación de la existencia del dispositivo y su modo de funcionamiento–.

“En caso de existir dicho dispositivo, se inicia de oficio un expediente sancionador en el que se impone al aspirante una multa económica de 500 euros y la prohibición de volver a examinarse en el plazo de 6 meses”, recuerdan desde la Administración.

En este sentido, Luis Novoa añade que las autoescuelas ya funcionan como un primer detector de posibles engaños: “Es bastante sospechoso cuando alguien se matricula y luego no asiste a clases, no pregunta dudas o no utiliza las plataformas online para hacer test y directamente se presenta a hacer el examen”.

En Ourense no es algo habitual, pero sí se dan cada vez más casos a lo largo y ancho de la geografía española.