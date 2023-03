Las grúas de obra vuelven a Ourense con una urbanización de 61 viviendas en A Ponte

El parón urbanístico de Ourense, con doce años sin un plan urbanístico aprobado, tendrá próximamente un “oasis” en el barrio de A Ponte, concretamente en la calle Basilio Álvarez, donde se construirá la primera fase de una urbanización de 61 viviendas, con edificios de 6 alturas.

Las grúas volverán a formar parte del perfil urbano en esa franja de Basilio Álvarez, colindante a la manzana interior del barrio pontino, donde irá el Parque Coto Canedo, la primera gran área pública con piscinas y zonas de recreo que promueve el Concello, y que prevé adjudicar antes del fin de mandato.

La empresa constructora de esta urbanización de la firma Prada-Barja, ha empezado a vallar el terreno, en lo que algunos vecinos han interpretado como el inicio de la obra del Parque Coto Canedo.

Veinte años de gestiones

Se trata sin embargo de un proyecto de viviendas en el que los propietarios del solar suman más de 20 años de gestiones, y está contemplado en el viejo PXOM. En este momento están a la espera de la ratificación del proyecto constructivo, de un proyecto de viviendas, que prevé un importante retranqueo, lo que permitirá convertir Basilio Álvarez, en un bulevar de más de 35 metros de ancho.

La construcción no es lineal a lo largo de toda esa calle Basilio Álvarez, sino que no llega hasta los extremos de la calle. En la infografía superior derecha, que recrea como será el Parque Coto Canedo se ven dos bloques en blanco que serían las nueva urbanización. La lentitud del Concello hace que esté pendiente también la demolición de los edificios que hacen esquina entre Basilio Álvarez y As Caldas, ya expropiadas y pagadas. Para facilitar ese retranqueo y conversión en bulevar de la mencionada calle Basilio Alvarez.

Esta primera fase de la urbanización con la construcción de 61 de viviendas, de un total de 100, según la promotora, prevé edificios de 6 alturas, bajo y tres sótanos.

Coto Canedo, “a buen ritmo”

Álvarez su manzana interior irá ese parque Coto Canedo, 20.500 metros, con una inversión prevista de 8 millones de euros, que está ahora mismo “pendiente de informe técnico de la valoración de las ofertas” señalan desde el Concello.

De hecho se presentaron tres empresas al concurso convocado por el Ayuntamiento, las firmas Petrolam Infraestructuras S.L; Oreco Balgón S.A. y la Unión Temporal de Empresas constituida por Extraco Construcciones y Proyectos S.A., en unión con Coaviastec y una participación en el proyecto del 60% y el 40% respectivamente si resultan adjudicatarias

Todo apunta a que la obra de ese gran parque con piscinas y zonas deportivas, se adjudicará antes de fin de mandato pues aunque “es un expediente complejo, va a buen ritmo, y será la mayor obra civil de la historia el Concello” indica la misma fuente municipal.

Este Parque de Coto Canedo se ubica técnicamente según el Plan General de Ordenación Municipal de 1986 en el SU-32 zona 2 del plan y está delimitada por las calles San Rosendo, San Froilán, Avenida da Caldas, Basilio Álvarez, Victoria Kent y Jesús Pousa.

Esta ubicación le haría, permeable desde todas esas calles, con la intención de dar servicio a una barrio que, al igual que la mayoría de los de la ciudad, están alejados de las únicas piscinas públicas que hay actualmente para verano, que son las de Oira. De ahí que desde el Concello se hablara de otros proyectos de piscinas públicas en Covadonga y Barrocás. La única en marcha es la de A Ponte.