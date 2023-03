Jácome y Baltar, ¿otro pacto?

El presidente del PP provincial de Ourense, Manuel Baltar, no fue taxativo y eso abrió la puerta a las interpretaciones de la reedición del pacto con Democracia Ourensana de 2019. Baltar continuaba como presidente de la Diputación y Jácome se coronaba alcalde de Ourense. Ante esas declaraciones, Cabezas se apresuró a afirmar que “jamás reeditaría ese pacto”.

Ante esa brecha que se abrió en el PP de Ourense, la oposición no quiso perder ni un minuto en contestar. Desde el Bloque Nacionalista Galego comentan que “so temos que dicir que ninguén dubide de que por moito que diga Cabezas, se Baltar precisa de Jácome para manter a Deputación, voltará a pactar con el, e que ninguén dubide tampouco de que PP e DO retroaliméntanse e precísanse pois ambos son as dúas caras dunha mesma moeda”.

Desde el PSOE, la secretaria general de la agrupación municipal, Natalia González, arguyó que “es más necesario que nunca que los ciudadanos sepan a quién van a votar el próximo 28 de mayo: si votan al PP va a ser votar a Jácome, que o digan xa”. Y añade que “o peor se cabe aínda é que o candidato á Alcaldía do PP Manuel Cabezas se afane en desmentilo, que a dous meses das eleccións, o PP estea de novo pretendendo enganar e manipular á cidadanía”.

Desde el seno del PP admiten que se estiró mucho el chicle con las declaraciones y pretenden que con las palabras de Cabezas ya se acabe el asunto. Sin embargo, desde la oposición pretenden estirar más un discurso para que desde el PP “sean claros, a dous meses das municipales, non se pode enganar a cidadanía como fixeron en 2019”. Hasta el próximo 28 de mayo no se sabrá el resultado de unas elecciones que si nada lo remedia, no habrá mayoría. Pactos con “el diablo”, pactos “por salvar Ourense” o pactos “de amigos”, todo puede pasar.