El director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, acompañado del delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, y del presidente de la Comunidad de montes de la parroquia de Moura, Rafael Rodríguez, participó ayer en el acto de una plantación simbólica en la nueva ruta granítica de Moura, en Nogueira de Ramuín.

El director xeral destacó que el Plan Forestal de Galicia busca promocionar el uso social y turístico del monte, mediante el establecimiento de una red de infraestructuras verdes en entornos urbanos y en zonas de especial interés paisajístico. Esta ruta de Ramuín fue subvencionada por Medio Rural dentro de las ayudas del Plan Leader, poniendo en valor el patrimonio natural y cultural de la parroquia de Moura. Fue inaugurada ayer en el marco del proyecto A Porta de Ribeira Sacra.

Con este sendero circular se promueve esa disponibilidad de montes o terrenos forestales para fines sociales, educativos, ambientales y recreativos, compatibilizados con la potencialidad y utilización forestal de los mismos, tal y como se indica en el Plan Forestal de Galicia. Se recupera una serie de senderos que permiten al visitante recorrer la parroquia de Moura, partiendo de la plaza del pueblo de Alcouce y pasando por lugares significativos como As Codias, Penedo de Trigo, Penedo de Rufino, As Portas do Castro y Albariza Vella. Tiene unos 7,5 kilómetros y cinco derivaciones de la ruta principal, pudiendo llegar al Mirador da Lampa, entre otros puntos de interés.