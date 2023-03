Ourense roza ya el lleno hotelero en Semana Santa con el 85% de sus termas cerradas

Cuando faltan apenas nueve días para Semana Santa, y con muchas reservas por cerrar, la mayoría de los hoteles y hostales de la zona centro de la ciudad consultados tienen ya en torno al 80% de plazas ocupadas, y varios cuatro estrellas confirman que están ya al 100% de ocupación, en especial en los cuatro días clave, del jueves 6 al domingo 9 de abril.

Una de las primeras preguntas que hacen los turistas cuando llaman para hacer su reserva es, como reconocen varios responsables de recepción de hotel de la ciudad, entre ello los de NH hotel, “ que coinciden la mayoría en consultar “si hay termas funcionando, sobre la gastronomía y también sobre la Ribeira Sacra”. Saber si reabrieron las termas públicas, es una pregunta habitual pero Ourense ciudad, se enfrenta a este nuevo ciclo festivo y de turismo que se prevé masivo, “con un 85% de sus pozas termales públicas y gratuitas cerradas. No entendemos por que de catorce pozas hay dos abiertas” lamenta Kike Camoeiras, de la Asociación Amigos das Termas.

Recuerdan que tienen citas concertadas con representantes de todos los partidos “y Jácome ha rehusado reunirse con nosotros” indica Camoeiras, para plantearle este y otros asuntos referidos a la oferta termal cerrada.

En estos momentos hay dos pozas abiertas en Burga de Canedo explican pero siguen las de Outariz, y A Chavasqueira y Termas do Muíño sin abril, sin abrir, están remodeladas. También sigue cerrada la gran piscina termal de As Burgas, en la zona histórica, cuya obra no comenzó. Fuera de servicio siguen “sine die”, las antiguas Termas A Chavasqueira privatizadas, que ardieron en abril de 2019.

Turismo de familia

Mientras,. a mayoría de los hoteles consultados de la zona centro están ya a ese 80% de ocupación, “y esperamos alcanzar el lleno, porque la mayoría de la gente llama con poca antelación” explican desde hotel NH.

En otros como Princess, “hace días que tenemos lleno ya para los días claves de Semana Santa, quedaba solo una sola habitación” .

Así ocurre en varios hostales y hoteles como Altiana, cuyo propietario, Alberto García, afirma que “los primeros días de la Semana Santa todavía quedan plazas, de jueves a domingo llenamos, ya casi está todo reservado ” advierte al gerente. Asegura que, por lo que más le preguntan los turistas “es por la Ribeira Sacra, o si las termas están cerca del hotel. Los gustos de cada cliente son diferentes”.

No entran en las previsiones de los datos la ocupación, los llamados apartamentos turísticos, una modalidad al alza , que ya rondaba en el último balance al que hemos tenido acceso a finales de 2022, los 700 apartamentos reformados para uso turístico en la provincia.

Si coinciden los hosteleros, en que se trata “de gente que viene de otras provincias, en familia, en pareja, con amigos y que quiere conocer Ourense. La demanda principal es la Ribeira Sacra” explican

Alexandra Seara, gerente del Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, lo confirma. “Tal vez es un poco pronto aún para poder datos defintivos, pues la gente reserva con poca antelación, pero a día de hoy ya tenemos una media del 80% de ocupación en nuestras 8.600 plazas hoteleras, que incluye los apartamento turísticos” . El cómputo total incluye las plazas de las dos provincias de Ourense y Lugo que comparten las Ribeira Sacra. De esas 8.600 plazas, 2.100 son en apartamentos turísticos, según el Consorcio de Turismo.

La ocupación va a seguir subiendo, sin duda en los próximos días, indica Alexandra Seara “pero hay ya establecimientos, uno de ellos es el Parador de Santo Estevo, en el que hace ya muchos días que está completo para Semana Santa”.

Al corazón de Ribeira Sacra

Así es. El hotel parador cuatro estrellas de Santo Estevo, enclavado en un entorno que rebosa de patrimonio natural e histórico, está “completo en los cuatro días clave de Semana Santa, salvo el día 5 de abril , martes” asegura Tamara, desde recepción.

Éxito total para un establecimiento que tuvo clientes incluso hasta el 24 de diciembre, Nochebuena, y que ahora, en Semana Santa, no lectivo en los colegios recibe “a todo tipo de cliente, pero mucha gente de otras provincias y familias con niños, que vienen a descansar, desconectar, hacer senderismo y disfrutar de estos paisajes maravillosos y el patrimonio histórico” explica la recepcionista de un parador en la lista de los mejores de España.

El 1 de abril arranca la temporada alta en la catedral y se reanudan las visitas por las cubiertas de la seo

En la catedral de Ourense la empresa Artisplendore, también se prepara para la nueva etapa de turismo previa a Semana Santa, que comienza el 1 de abril, lo que denominan ya como “temporada alta”, con nuevas ofertas de visitas guiadas, que incluyen la recuperación, una vez rematada la etapa de heladas y el riesgo de resbalones, de las visitas guiadas por las cubiertas de la catedral, es decir por el techo de la seo ourensana, que serán los jueves, viernes y sábados. Para reservas pueden llamar al 608505531 o en la web courense@artisplendore.com, explican Noemia Valado Ella es guía turística y responsable de atender a los visitantes que acuden a la catedral,. “En Semana Santa es ya el inicio de lo que consideramos temporada alta, se incluyen también visitas que repasan la historia de la ciudad, y recuperamos la de la Santa María Nai, considerada la primera catedral de Ourense”.

También anuncian que pondrán en marcja una serie de visitas guiadas, que en el caso de los vecinos y vecinas de Ourense, serán a un precio especial de 2 euros por persona.