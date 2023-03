Allariz celebra su Semana Santa ao Vivo. La música tendrá un protagonismo especial. Desde el 6 al 9 de abril, el casco histórico se llenará de ritmo en las calles con Ainhoa Martínez, Amorodo, Antón Ke, Arigmagritte e Flocos de Millo, Braava!, Denís, Eric LePeich, Et Suseia Tradicional, Díaz, Minguante, Os Dous Porquinhos y Roger de Flor e Pedro Montilla, en horario de mañana y tarde. Y este año habrá programación infantil, el 7 y 8, de mañana y tarde, con el Mago Deiimi, y Bandullo Azul con cuentacuentos. El día 6 la ruta teatralizada “Quen levou as pedras do Castelo?” con plazas limitadas. El Mercado de la Reserva de la Biosfera abrirá viernes y sábado, visitas guiadas al casco histórico, ruta a Santa Mariña de Augas Santas y Armea. Y en O Rexo visitas guiadas a la granja, quesería y al eco espacio.