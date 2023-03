La D.O. Ribeiro plantea certificar su ruta enoturística con el sello Galicia Calidade

La D.O. Ribeiro quiere sumar más vinos a la marca Galicia Calidade y certificar su Ruta do Viño. El presidente del C.R.D.O. Ribeiro, Juan Manuel Casares, y la directora gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, se reunieron ayer en la sede del Consello Regulador, en Ribadavia, para exponer los proyectos que se llevarán a cabo este año y poder estudiar nuevas líneas de trabajo en común para el futuro. Trataron fórmulas para que se puedan certificar más vinos de esta D.O. al sello de garantía de Galicia Calidade. Por el momento únicamente dos bodegas y sus vinos están adscritas.

Casares puso a disposición su apoyo a esta marca de calidad que recientemente cumplió 25 años para ayudar en su objetivo de incrementar los productos certificados. Se habló de la posibilidad de certificar la Ruta do Viño do Ribeiro, que se convertiría así en la primera experiencia enoturística en hacerlo. También elogió la labor que Méndez está haciendo al frente de Galicia Calidade.