Si me caigo, paga el Concello: una media de 20 denuncias al mes por caídas en la calle

Lesiones producidas por caídas en la calle, algunas con baja laboral incluida por fractura de algún miembro; coches dañados por culpa de un árbol urbano que se ha desplomado encima, e incluso por los desperfectos que le ha producido la grúa municipal durante los traslados.

El Concello acumula una media de 20 denuncias mensuales, entre cuatro y cinco en cada junta de gobierno local, presentadas por otros tantos ciudadanos, que les reclaman responsabilidad patrimonial, por los daños físicos, o a bienes de su propiedad, sufridos por lo que entienden una negligente actuación o estado de un servicio público.

Lo más habitual son las caídas en la vía pública. Para denunciarlas han de darse varias condiciones, como que ese daño sea atribuible a un servicio público, en este caso un suelo o pavimento en mal estado.

También que ese daño, si es una caída, por ejemplo, que produzca un daño efectivo y que este sea evaluable económicamente, individualizado con relación a una persona. También es fundamental, según los abogados consultados, que exista una “relación causal” entre la acción que genera el daño y éste.

No siempre prosperan pero entre los de mayor volumen, el Concello tuvo que hacer frente a indemnizaciones de hasta 6.000 euros, y alguno de estos casos fue relacionado en su día con los pivotes de control de acceso al casco histórico. Dañaban, como así lo justificó el propio alcalde para poder eliminarlos, tanto a personas como a decenas de vehículos.

Solo ayer, en la Junta de Gobierno Local, se estimaron las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por los daños ocasionados en un coche por la caída de un árbol en la calle San Francisco y se le reconocen 978 euros al propietario del vehículo en concepto de indemnización.

También deberán pagar otros 167 euros por los daños ocasionados en un vehículo, cuando este fue levantado por la grúa municipal en e avenida de Marín. Se le abonarán 167 euros al propietario.

Más caro le va a salir al Concello el pago de los daños ocasionados en un vehículo a consecuencia de una tapa de boca de riego en la calle Alfredo Brañas, daños por los que les piden casi 2.000 euros al Concello. La actuación de los bomberos ha supuesto también daños valorados en otros 102 euros en un inmueble.

Por otra parte, se declaraba ayer finalizado el procedimiento de responsabilidad patrimonial y archivado el expediente, por la reclamación por daños en un vehículo por alcance de un vallado de obra y la Junta de Gobierno Local decidió trasladar el caso al Juzgado del Contencioso Administrativo.

El área de Patrimonio está realmente atareada a menudo con estas denuncias. Algunos casos van al Consello Consultivo de Galicia, donde ha decidido el Concello elevar la propuesta de desestimar una solicitud de responsabilidad patrimonial por una caída en la calle Nuestra Señora de la Saínza, por no concurrir los requisitos legales, dicen, que dan derecho a una indemnización. Igualmente, se considera desistida una vecina de su reclamación por daños causados luego de una caída en la calle Florentino Cuevillas; y también se da por desistido un vecino de la ciudad que reclamaba daños causados en su vehículo.

Se desestimaron también ayer las reclamaciones presentada por las lesiones sufridas a consecuencia de caídas en la calle del Progreso y avenida de Zamora, al no ser el Ayuntamiento la administración competente para resolverlas. También se acordó inadmitir una reclamación por un corte de agua en la calle Santo Domingo.

Cuando la que reclama por daños y roturas es la administración municipal

No siempre son los ciudadanos los que reclaman una indemnización por los daños que entienden le ha generado un servicio público. El Ayuntamiento también se encarga de reclamar desperfectos cuando pilla al infractor. Ayer mismo en Junta de Gobierno local, se dio cuenta de que se requiere a diversos particulares diferentes sumas por los daños causados en bienes de titularidad municipal. Así se reclaman 2.128 euros a un particular cuyo vehículo dañó una farola en el barrio de las Lagunas. También 85 euros por los daños causados en un hito de la calle Goya y otros 160 euros por los daños que causó un particular en una señal vertical en la calle Tinteiro. Todo esto en una Junta de Gobierno en la que, en otro orden de cosas, se aprobaron también 325.100 euros para asociaciones de la ciudad sin ánimo de lucro.