La fuente termal inaugurada esta semana por la Xunta al lado del Puente Romano, con una inversión de 100.000 euros, “no nos consta que tenga permisos por parte de minas de la Xunta de Galicia así como la declaración mineromedicinal de las aguas ni los pertinentes informes sanitarios”, según alertó ayer el concejal y candidato del BNG a la Alcaldía de Ourense, Luís Seara.

“La Xunta no puede engañar al vecindario y tiene por lo tanto que aclarar qué tipo de fuente es, qué tipo de agua, cuáles son sus propiedades y si es apta para el consumo o no ya que a día de hoy, no tiene ninguna placa explicativa de si es potable o no y las propiedades en caso de que sea termal”, advierte Seara. Lamenta esta nueva afrenta tras la declaración de las termas como espacio lúdico, con el daño que eso hizo al termalismo local y ahora inauguran una fuente cuya agua no se sabe ni si es potable.