Un grupo de turistas disfrutó en la tarde de ayer de una visita guiada por la ciudad, con un contenido distinto: “seguir las huellas del agua” es decir, la historia local contada a través no solo de las termas que salpican su geografía o de su fuente de As Burgas, sino de sus ríos, de las otra fuentes de agua dulce y de los oficios y arquitectura que nació y aveces murió al amparo del agua.

La relación del agua con Ourense, es mucho más que sus termas, “y en esta ruta hicimos hincapié en esas huellas del agua, empezando por la de Fonte do Rei, en la calle del mismo nombre, donde se abastecía antiguamente la ciudad; las fuentes viajeras, como la de la Alameda; la arquitectura que se levantó relacionada con ríos como el Barbaña”, explica José Ramón Gómez, técnico de la Oficina Municipal de Turismo de la ciudad, guía turístico y encargado de realizar ayer esta visita guiada, con motivo del Día Mundial del Agua, que contó con la participación en su mayoría de turistas.

Una visita que duró unos 90 minutos, partió de Fonte do Rei, de la que queda solo una estructura sin agua, pero era lugar de encuentro para abastecerse cuando no había la de la traída. No faltó la visita a las fuentes termales de As Burgas, pero también ese recorrido por otra “agua de vida “, la del Barbaña, a cuyas orillas “nació la arquitectura, alguna ya inexistente como el Puente Pelamios, oficios como los curtidos, las lavanderas, los hornos”,explica el técnico de Turismo”.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer lugares y conocer historias relacionadas con el agua y los habitantes de Ourense, y tras la visita a la Burgas, también supieron de los viejos molinos, los secretos de la Plaza Mayor, o de la fuente de Praza do Ferro. Un recorrido único por las huellas del agua, de la ciudad del agua.