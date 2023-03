El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ourense acogió ayer el acto de presentación de los dos trabajos ganadores del XXVIII Premio de Publicaciones Científicas que la entidad promueve. El doctor Joaquín Cubiella Fernández –ganador del galardón– y la doctora Eva Salgado Pérez –que recibió la mención especial– expusieron un resumen de las investigaciones realizadas.

En el caso del primero, se trata del editorial publicado en Lancet Gastroenterology and Hepatology titulado “Closing the gap to postcolonoscopy colorectal cancer” y aborda un tema relevante en el ámbito de la endoscopia digestiva y el diagnóstico del cáncer colorrectal: el cáncer colorrectal tras colonoscopia.

Según señaló Cubiella, entre el 3 y el 8% de los cánceres colorrectales se detectan tras una colonoscopia normal. Esta evidencia ha implicado la puesta en marcha de programas específicos de entrenamiento para los endoscopistas y el diseño de indicadores que permitan medir la calidad de los mismos.

El editorial pone en valor los resultados de un estudio holandés en el que se valida un nuevo indicador de calidad: la tasa de detección de lesiones serradas proximales. Aunque los resultados de dicho estudio deben ser validados en otros independientes, por cada punto porcentual de incremento del indicador analizado, el riesgo de cáncer poscolonoscopia se reducía un 7%.

Diversidad sexual

Por su parte, Salgado se centró en que en la sociedad actual cada vez es más evidente una mayor diversidad sexual y de género. Sin embargo, en Medicina las enfermedades se continúan estudiando a través del género binario hombre/mujer, y a la hora de evaluar un caso clínico, en la mayoría de las consultas, se tiende a la presunción de dicha heterosexualidad.

La revista Seminars in Arthritis and Rheumatism ha publicado por primera vez un artículo en el que un grupo de reumatólogos españoles han realizado una revisión siguiendo una metodología de búsqueda de fuentes bibliográficas, con una revisión de alcance, que pone de manifiesto la falta de estudios científicos sobre las enfermedades reumáticas inflamatorias inmunomediadas, como el lupus o la esclerodermia, en personas transgénero.

Aunque el número de casos de personas ‘trans’ con enfermedades reumáticas inflamatorias inmunomediadas encontrados en la bibliografía científica es pequeño, la mayoría de ellos ocurren en mujeres transgénero y, precisamente, “la ausencia de datos sólidos, justifica la cautela al establecer recomendaciones con respecto a la terapia de reemplazo hormonal en personas transgénero que tienen este tipo de patologías”, señaló la profesional durante su intervención ayer por la tarde.

Se recalcó también la necesidad de estudiar la influencia que pudieran tener algunos tratamientos hormonales en las enfermedades autoinmunes, para de esta manera poder ofrecer la mejor atención a los pacientes.