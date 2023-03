Verín multiplicará exponencialmente su papel de escaparate al mundo de los vinos de la D.O. con la creación de un Centro de Difusión do Viño de Monterrei, que se ubicará en la antigua bodega de Recaredo Romero, con 1.042 metros cuadrados útiles, detrás del edificio modernista del mismo nombre. Este nuevo Museo de Verín se dotará también de fondos propios con el patrimonio de la comarca, colecciones únicas y un centro de divulgación medioambiental del Val do Támega. Con este propósito, el Concello adquirió ayer oficialmente el histórico inmueble, financiado íntegramente por el Fondo de Cooperación de Rehabilitación de la Xunta, con un crédito para amortizar a siete años.

Incluye un espacio que divulgará la obra de Taboada Chivite, Eloi Lois André y otros investigadores de Verín, otro espacio con la mayor colección de instrumentos de música folk del mundo, y un auditorio al aire libre. El centro también prepara convenios con la D.O. Monterrei, con el Museo do Viño de Galicia y varias obras sociales gallegas.